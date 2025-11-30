Meski tewas, pemimpin GRS mahu terus berkhidmat kepada rakyat

Razali Razi tewas dengan perbezaan 63 undi, dalam persaingan 6 penjuru di DUN Darau pada PRN Sabah ke-17. (Gambar Razali Razi)

PETALING JAYA : Calon diketengahkan Gabungan Rakyat Sabah (GRS) di DUN Darau akan terus berkhidmat dan turun padang seperti biasa, meskipun tewas pilihan raya.

Razali Razi, lebih dikenali sebagai Bob GRS menghormati keputusan semalam, yang menyaksikan beliau tewas tipis kepada calon Warisan, Azhar Matussin, dengan majoriti hanya 63 undi.

Beliau yang juga setiausaha agung Parti Gagasan Rakyat Sabah meraih 8,297 undi manakala Azhar memperoleh 8,360 undi.

“Walaupun tidak menang, Darau tetap di hati saya. Saya akan terus bekerja, terus membantu dan terus turun kampung seperti biasa,” menurut kenyataan.

Beliau menegaskan komitmen kepada Darau, mengatakan semangat untuk berkhidmat lahir daripada rasa tanggungjawab.

“Selagi saya mampu, selagi rakyat Darau masih memanggil nama saya, saya akan hadir untuk membantu,” katanya.

“Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkempen, menziarahi kampung, duduk berbual dan mendengar sendiri harapan masyarakat.”

Pilihan raya semalam menyaksikan persaingan 6 penjuru di Darau, di mana Razali turut bersaing dengan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat, dan Parti Impian Sabah.