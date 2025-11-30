PRN Sabah: Menang 1 kerusi, PN buat post mortem tambah baik parti

Muhyiddin Yassin berkata PN akan memainkan peranan sebagai pengimbang berprinsip di Sabah.

PETALING JAYA : Perikatan Nasional (PN) akan melakukan post mortem untuk menambah baik persiapan, keberkesanan jentera serta pengukuhan akar umbi susulan keputusan PRN Sabah menyaksikan menang satu daripada 42 kerusi ditandingi.

Pengerusinya Muhyiddin Yassin berkata parti itu menghormati keputusan dan menerima mandat rakyat dengan penuh tanggungjawab.

Menurutnya, pada masa sama terus memperkukuhkan peranan dalam politik negeri dengan memainkan peranan sebagai pengimbang berprinsip, memastikan semak dan imbang, memperjuangkan integriti pentadbiran dan membela rakyat.

“PN mengucapkan tahniah kepada Aliakbar Gulasan atas kemenangan di DUN Karambunai yang menjadi dorongan untuk PN bekerja lebih gigih.

“PN akan melaksanakan kajian serta post mortem menyeluruh untuk menambah baik persiapan, keberkesanan jentera dan pengukuhan akar umbi,” katanya dalam kenyataan.

Selain kemenangan Aliakbar yang menghadiahkan kerusi pertama PAS di Sabah, PN berdepan pengalaman hitam pada pilihan raya negeri ke-17 itu.

Antaranya kekalahan Pengerusi PN Sabah Ronald Kiandee yang juga naib presiden Bersatu tewas di Sugut kepada James Ratib dari Gabungan Rakyat Sabah (GRS).