Projek pembangunan semula Kg Sg Baru bermula hari ini

Menteri Wilayah Persekutuan Dr Zaliha Mustafa melihat replika rumah contoh pada majlis pecah tanah projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru di Kampung Baru hari ini. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Penantian hampir sedekad penduduk asal Kampung Sungai Baru, berakhir apabila projek pembangunan semula kawasan itu secara rasmi dimulakan hari ini dan dijangka siap dalam tempoh empat tahun.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan) Dr Zaliha Mustafa berkata projek berkenaan bukan sahaja menyediakan kediaman moden yang lebih selesa, malah turut menawarkan pelbagai insentif tambahan sebagai penghargaan kepada penduduk yang telah lama menunggu pelaksanaannya.

“Jadi hari ini kita buka untuk penduduk melihat sendiri keselesaan itu dan saya kira ini merupakan saat yang menggembirakan bagi mereka,” katanya pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembangunan Semula Kampung Sungai Baru.

Majlis itu dihadiri ratusan wakil penduduk yang diberi peluang meninjau pameran rumah contoh yang sedang dibangunkan.

Turut hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Na’im Mokhtar, Datuk Bandar Kuala Lumpur Fadlun Mak Ujud dan Ketua Polis Kuala Lumpur Fadil Marsus.

Zaliha berkata unit kediaman baharu itu berkeluasan antara 900 hingga 1,200 kaki persegi, dilengkapi tiga bilik dan tiga bilik air yang jauh lebih selesa berbanding kediaman asal.

Beliau turut mengumumkan beberapa insentif yang dipersetujui pemaju, termasuk caj penyelenggaraan percuma bagi tahun pertama, disusuli diskaun 70% dari tahun kedua hingga tahun ke-10.

“Pemaju juga bersetuju menyediakan kelengkapan tambahan rumah seperti penghawa dingin, hud dan dapur masuk bernilai sehingga RM2 juta. Selain itu, satu akses jalan baharu menuju Lebuhraya Bertingkat Ampang-Kuala Lumpur (AKLEH) akan dibina dengan kos RM15 juta yang ditanggung sepenuhnya oleh pemaju,” katanya.

Di samping itu, Zaliha berkata beliau sendiri akan memantau pembangunan projek berkenaan bagi memastikan ia disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan dengan kerjasama agensi berkaitan dan penduduk.

Sementara itu, Na’im yang juga penduduk asal Kampung Sungai Baru menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada kerajaan khususnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas usaha menyelesaikan isu legasi tersebut.

“Kita telah berjaya menutup isu ini yang berlarutan selama 10 tahun. Saya harapkan penduduk dapat bersama-sama memantau projek ini agar ia siap mengikut kualiti dan tempoh masa yang dijanjikan,” katanya.

Proses cabutan undi bagi penentuan unit kediaman dijangka dibuka kepada penduduk dalam tempoh dua bulan akan datang.