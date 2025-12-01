9/10 rakyat Singapura dapat rawatan hospital kerajaan percuma, kata menteri

Menteri Kesihatan Singapura Ong Ye Kung berkata sistem pembiayaan kesihatan republik itu mengelak masalah sistem di tempat lain yang sama ada percuma atau swasta sepenuhnya. (Gambara Kementerian Kesihatan Singapura)

SINGAPURA : Sembilan daripada 10 rakyat Singapura tidak membayar apa-apa untuk rawatan di hospital kerajaan kerana sistem penjagaan kesihatan dibiayai melalui subsidi kerajaan, insurans kesihatan negara sejak lahir dan simpanan perubatan wajib.

Perkara ini didedahkan kepada wartawan Malaysia oleh Menteri Kesihatan Singapura Ong Ye Kung dalam satu perbincangan baru-baru ini.

Beliau berkata rakyat Singapura menerima pelbagai kadar subsidi, kadangkala sehingga 80%, bergantung pada rawatan yang diterima. Baki bil pula dibayar melalui skim insurans MediShield Life dan program simpanan MediSave.

“Apa yang anda perlu bayar sendiri? Tiada. Bagi sembilan daripada 10 pesakit bersubsidi, jumlahnya menjadi sifar,” katanya ketika menerangkan bagaimana sistem itu berfungsi.

“Setiap bulan, sebahagian gaji anda dimasukkan ke dalam MediSave, yang anda boleh gunakan untuk membayar rawatan kesihatan. Dengan setiap bil hospital (selepas subsidi dan insurans), ada peringatan bahawa anda boleh menggunakan MediSave untuk membayar sebahagian daripada bil tersebut,” katanya.

Dalam skim MediSave, setiap rakyat Singapura yang bekerja mempunyai akaun sendiri, di mana antara 8% hingga 10.5% daripada gaji bulanan (bergantung pada umur) disumbangkan; wang ini digunakan untuk membayar kos rawatan hospital, pembedahan dan beberapa rawatan pesakit luar tertentu.

Ong berkata model pembayaran bersama ini mengelakkan kelemahan sistem lain yang sama ada sepenuhnya percuma atau sepenuhnya swasta.

“Sistem di United Kingdom (UK) sangat mampu milik bagi pesakit, tetapi tidak mudah diakses kerana barisan menunggu yang panjang. Sistem di Amerika Syarikat (AS) pula sangat mudah diakses dengan insurans, tetapi tidak mampu milik kerana ramai tidak mampu membayar premium.

“Tidak kira bagaimana anda merangka sistem pembiayaan anda, sama ada anda panggil ia percuma atau apa sahaja, hakikatnya tiada penjagaan kesihatan yang benar-benar percuma,” katanya. Rakyat akhirnya tetap membayar kos penjagaan kesihatan, dalam satu bentuk atau bentuk lain.

“Anda boleh jadikannya RM1, tetapi seseorang sedang membayar cukai untuk menampung kos penjagaan kesihatan RM1 itu,” katanya, merujuk kepada perkhidmatan kesihatan Malaysia yang menerima banyak subsidi, di mana rakyat membayar hanya RM1 atau RM5 untuk rawatan di klinik dan hospital kerajaan.

Ong berkata terdapat satu lagi jaringan keselamatan terakhir yang dipanggil MediFund bagi mereka yang masih tidak mampu membayar bil.

“Ini adalah dana yang kita letakkan di setiap hospital untuk rakyat Singapura yang tidak mampu membayar bil. Mereka boleh memohon MediFund, yang akhirnya boleh menanggung kos ini,” katanya.

Ong menambah bahawa pembiayaan penjagaan kesihatan mesti mencari titik keseimbangan kerana tiada perkara seperti akses 100% atau mampu milik 100%.

“Jangan sekali-kali memilih penyelesaian 100% dalam satu aspek, kerana anda akan membayar jumlah yang besar pada aspek lain. Kita sering berkata bahawa dalam penjagaan kesihatan, terdapat ‘trilemma’ antara kualiti, akses dan kemampuan. Anda tidak boleh mencapai 100% untuk kesemuanya,” katanya.