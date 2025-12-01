KPT sedia teliti kecuali bayaran balik PTPTN graduan IPTS

Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Mustapha Sakmud berkata ada kewajaran menilai semula mekanisme pengecualian bayaran balik pinjaman PTPTN kepada graduan kelas pertama IPTS.

PETALING JAYA : Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) sedia meneliti semula mekanisme pengecualian bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) kepada graduan kelas pertama institusi pengajian tinggi swasta (IPTS).

Ketika ini, kata Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Mustapha Sakmud, dasar pengecualian itu hanya membabitkan graduan B40 dan M40 daripada institusi pengajian tinggi awam (IPTA) bagi memastikan bantuan disalurkan lebih bersasar.

“Sebelum ini, model pengecualian turut merangkumi pelajar IPTS, tetapi kali ini hanya melibatkan IPTA untuk kategori B40 dan M40.

“Ada kewajaran untuk menilai semula dasar IPTS, namun mekanismenya perlu diperincikan,” katanya menurut Bernama pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat ketika menjawab soalan tambahan Tan Kar Hing (PH-Gopeng).

Terdahulu, Tan bertanya mengenai jumlah dan kadar bayaran balik pinjaman PTPTN mengikut pendapatan bulanan peminjam secara terperinci, termasuk kategori umum B40, M40 dan T20.

Mustapha berkata, seramai 64,618 peminjam PTPTN daripada keluarga berpendapatan melebihi RM8,000 sebulan mempunyai tunggakan bayaran balik berjumlah RM257.56 juta sehingga 31 Okt lalu.

Menurutnya, seramai 196,115 peminjam daripada keluarga bukan penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan berpendapatan tidak lebih RM8,000 sebulan pula mencatatkan tunggakan RM539.35 juta.

“Manakala 967,796 peminjam daripada keluarga penerima STR mencatatkan tunggakan berjumlah RM10.23 bilion.”

Tetapi, beliau berkata, seramai 911,788 peminjam PTPTN daripada keluarga penerima STR menyelesaikan bayaran balik pinjaman berjumlah RM13.89 bilion.

Katanya, seramai 58,921 peminjam daripada keluarga bukan penerima STR dan berpendapatan tidak lebih RM8,000 sebulan melangsaikan pinjaman berjumlah RM703.45 juta, manakala 136,196 peminjam daripada keluarga berpendapatan lebih RM8,000 sebulan menyelesaikan bayaran balik berjumlah RM1.54 bilion.

Menurutnya, seramai 450,522 peminjam daripada keluarga penerima STR membuat bayaran balik secara konsisten mengikut jadual membabitkan jumlah pinjaman RM4.17 bilion, sementara 131,396 peminjam daripada keluarga bukan penerima STR dan berpendapatan tidak lebih RM8,000 pula melibatkan pinjaman RM697.79 juta.

“Selain itu, 35,324 peminjam daripada keluarga berpendapatan melebihi RM8,000 sebulan melibatkan pinjaman RM362.36 juta.”