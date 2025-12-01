Sanusi tak tolak kemungkinan Adun PN sokong kerajaan Hajiji

Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, Sanusi Nor, tidak tolak kemungkinan Adun PN akan sokong kerajaan Sabah pimpinan Hajiji Noor.

PETALING JAYA : Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, Sanusi Nor, tidak menolak kemungkinan Adun gabungan itu di Sabah, Aliakbar Gulasan, akan terus menyokong kerajaan negeri pimpinan Hajiji Noor.

Sanusi berkata Aliakbar pernah dilantik sebagai Adun oleh kerajaan GRS, pada penggal lepas.

“Sebelum ini beliau berada dalam kerajaan GRS, tapi sekarang belum tahu lagi. Mungkin ada (kerjasama), mungkin belum,” katanya lapor Perhubungan PAS Kedah.

Pertembungan 11 penjuru di Karambunai menyaksikan Aliakbar yang bertanding atas tiket PN meraih 7,054 undi, mengatasi Warisan (6,689), Gabungan Rakyat Sabah (4,818), dan Barisan Nasional (4,475), lalu menang dengan majoriti 365 undi.

Terdahulu, FMT melaporkan Aliakbar berkata beliau akan berbincang bersama pimpinan tertinggi mengenai jalan terbaik untuk PN.

Manakala Pengerusi PN, Muhyiddin Yassin, berkata pihaknya perlu mendapatkan pandangan PAS sebelum menentukan sama ada menyokong pentadbiran Hajiji atau menjadi pembangkang.

Sementara itu, Sanusi berkata kemenangan di DUN Karambunai menunjukkan pendekatan PN di Sabah mendapat kepercayaan pengundi, walaupun berdepan sentimen parti tempatan yang kuat.

Aliakbar adalah pesuruhjaya PAS Sabah.

“Konteks Sabah tidak sama dengan Kedah. Masyarakat, budaya dan nilai-nilai di sana lain, jadi kita sesuaikan pendekatan mengikut keperluan setempat,” katanya.