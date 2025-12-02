Isteri Albert Tei tuntut SPRM dedah rakaman CCTV serbuan﻿

Rumah ahli perniagaan Albert Tei diserbu berikutan siasatan SPRM terhadap Shamsul Iskandar Akin, bekas setiausaha politik kanan perdana menteri.

PETALING JAYA : Peguam mewakili Lee Pei Rie, isteri Albert Tei, menuntut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mendedahkan rakaman asal CCTV serbuan di rumah ahli perniagaan itu Jumaat lepas.

Dalam kenyataan, peguam Rajesh Nagarajan dan Sachpreetraj Singh Sohanpal berkata, rakaman itu akan mendedahkan ‘kebenaran muktamad’ sama ada pegawai SPRM mengacukan senjata api semasa serbuan tersebut atau tidak.

Lee sebelum ini mendakwa pegawai SPRM mengacukan senjata api ke arah Tei sebelum menggarinya, dakwaan yang dinafikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki.

Azam menegaskan serbuan itu dijalankan mengikut prosedur operasi standard (SOP)

Rajesh dan Sachpreetraj berkata, rakaman itu ‘amat relevan’, penting untuk mengesahkan tingkah laku SPRM semasa serbuan tersebut.

“Rakaman CCTV serta-merta akan membuktikan (apa yang berlaku). Rakaman CCTV ialah kebenaran muktamad,” kata peguam.

Mereka berkata, sehingga SPRM mengemukakan rakaman itu, penafian suruhanjaya itu tidak lebih daripada aksi perhubungan awam ‘yang cuba menyembunyikan pelanggaran serius kewajipan, akauntabiliti dan kepercayaan awam’.

Selain menuntut rakaman itu didedahkan, peguam-peguam itu juga mahu pihak berkuasa menjelaskan pembuangan penyahkod CCTV.

Mereka mahu agensi itu menjelaskan dakwaan Lee bahawa pegawai SPRM telah mengambil telefon mereka dan memadamkan kandungan di dalamnya.

Rumah Tei diserbu berikutan siasatan SPRM terhadap Shamsul Iskandar Akin, bekas setiausaha politik kanan perdana menteri.

Semalam, Lee mengancam untuk memfailkan semakan kehakiman terhadap SPRM jika agensi antirasuah itu tidak memenuhi beberapa tuntutan dalam tempoh tiga hari.