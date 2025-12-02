Lebih 2,000 kanak-kanak ditahan di depot imigresen

Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata seramai 2,196 kanak-kanak ditahan di depot imigresen setakat 31 Ogos, mewakili 11% daripada 20,143 pendatang asing tanpa izin yang ditahan.

PETALING JAYA : Lebih 2,000 kanak-kanak kini ditahan di depot imigresen di seluruh negara, dedah kerajaan hari ini.

Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata sehingga 31 Ogos, seramai 2,196 kanak-kanak ditahan, mewakili 11% daripada 20,143 pendatang asing tanpa izin yang kini ditahan di 18 depot imigresen dan dua fasiliti sementara.

Angka terkini 2,196 kanak-kanak ini menunjukkan peningkatan ketara berbanding angka terakhir yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, pada 2023 yang menyatakan bahawa terdapat lebih 1,300 kanak-kanak ditahan di depot imigresen pada tahun itu dan juga pada 2022.

Pada Februari 2023, Saifuddin berkata kanak-kanak yang ditahan di depot imigresen akan dikeluarkan dan ditempatkan di bawah jagaan organisasi kebajikan kanak-kanak.

“Saya akan keluarkan mereka tidak lama lagi,” katanya ketika itu.

Saifuddin hari ini berkata 273 kanak-kanak dan penjaga wanita dipindahkan ke enam pusat Baitul Mahabbah, yang menurutnya mempunyai fasiliti yang ‘lebih kondusif dan selamat’ yang direka untuk melindungi golongan rentan.

“Penempatan ini bertujuan memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan kumpulan rentan ini selaras dengan prinsip kemanusiaan dan piawaian antarabangsa, seperti Konvensyen Hak Kanak-Kanak (CRC).”

Beliau berkata pengurusan depot mengikut ‘piawaian yang diiktiraf secara meluas’, termasuk Peraturan Nelson Mandela PBB, walaupun Malaysia tidak terikat secara perundangan.

Piawaian ini merangkumi maruah, tanpa diskriminasi, akses kepada makanan dan air, hubungan dengan dunia luar, dan siasatan berkaitan kematian dalam tahanan.

Pemantau Hak Asasi Manusia melaporkan pada Mac 2024 bahawa tahanan di depot imigresen, termasuk kanak-kanak, berdepan keadaan sesak, sel kotor, penjagaan perubatan yang buruk, dan tahanan tanpa tempoh yang jelas, berdasarkan temu bual dan gambar bocor.