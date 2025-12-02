Saifuddin akan usul gantung Takiyuddin 6 bulan daripada Dewan

Aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat esok nyata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail akan minta Dewan Rakyat putuskan sama ada Ahli Parlimen Kota Bharu Takiyuddin Hassan patut digantung.

PETALING JAYA : Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dijangka mencadangkan usul untuk menggantung Ahli Parlimen Kota Bharu Takiyuddin Hassan daripada sidang Dewan Rakyat selama enam bulan atas kenyataan yang mengaitkan agensi penguatkuasaan maritim dengan peristiwa Memali.

Menurut aturan urusan mesyuarat esok, menteri akan meminta Dewan memutuskan sama ada Takiyuddin patut digantung atas komen yang dibuat semasa perbahasan peringkat dasar Rang Undang-Undang Perbekalan (Belanjawan) 2026 pada 22 Okt.

Usul itu menyatakan bahawa Takiyuddin membandingkan insiden melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Masjid Rusila, Marang, Terengganu dengan peristiwa Memali 1985 dan mendakwa ia percubaan menakut-nakutkan rakyat.

Walaupun pihak polis telah membuat penjelasan pada 6 dan 13 Okt bahawa episod tersebut sebahagian latihan yang dijalankan oleh Pasukan STAR APMM, dan Takiyuddin maklum tentang perkara tersebut, beliau didakwa terus membangkitkan perkara tersebut di Dewan Rakyat.

Kenyataannya didakwa memberi imej negatif terhadap agensi tersebut serta mencemarkan reputasi anggota, dengan ada antara mereka mungkin teraniaya akibat tuduhan tidak berasas itu.

Usul itu selanjutnya menyatakan bahawa dakwaan Takiyuddin ‘seolah-olah menjatuhkan martabat’ pegawai agensi yang melindungi domain maritim Malaysia daripada ancaman seperti penyeludupan, penangkapan ikan secara haram, pengedaran dadah, kegiatan lanun dan pencerobohan asing.

Takiyuddin juga dituduh membuat dakwaan serius dan mengelirukan yang boleh mencetuskan sentimen antikerajaan.

Usul itu mencadangkan supaya setiausaha agung PAS itu digantung daripada sidang Dewan Rakyat dan jawatankuasa pilihan selama enam bulan dari tarikh keputusan usul diluluskan.

Bagaimanapun, sama ada usul tersebut akan dibentangkan atau dibahaskan masih tertakluk kepada budi bicara speaker dan bergantung pada perjalanan mesyuarat esok.

Takiyuddin mendakwa, 10 hingga 15 lelaki dalam lima buah kereta telah ‘menyerbu’ Masjid Rusila dengan cara yang mencurigakan.

Tambahnya, mereka bertindak tanpa kebenaran masjid dan beliau mempersoalkan sama ada ia ulangan peristiwa Memali 1985.

Saifuddin menjelaskan bahawa perkara tersebut berpunca daripada salah faham yang telah diselesaikan oleh pihak berkuasa.

Menurutnya, hanya enam anggota APMM singgah di masjid tersebut untuk menunaikan solat Asar semasa latihan.

Pada 1985, tragedi berdarah tercetus di Kampung Memali, Baling, Kedah, apabila kepungan polis pada 19 Nov berakhir dengan 14 penduduk dan empat anggota polis terbunuh.

Keganasan tercetus apabila penduduk kampung menentang cubaan polis untuk menangkap guru agama dan pemimpin PAS tempatan Ibrahim Mahmud di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) atas dakwaan ajaran sesat, tuduhan yang disangkal oleh PAS.