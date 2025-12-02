Warga emas disyaki bunuh isteri direman 6 hari

Majistret mengeluarkan perintah reman sehingga Ahad ini terhadap lelaki 63 tahun itu untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. (Gambar Rawpixel)

PETALING JAYA : Seorang warga emas direman enam hari kerana disyaki membunuh isterinya di Kampung Paku, Gual Ipoh, semalam.

Berita Harian melaporkan Majistret Tun Faez Fikhrie Tun Asrul Saini mengeluarkan perintah reman sehingga Ahad ini terhadap lelaki 63 tahun itu untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.

Media melaporkan Mastura Abdullah, 40, maut dipercayai ditikam suaminya dengan senjata tajam di rumah mereka pada 10 pagi semalam.

Terdahulu, Ketua Polis Kelantan, Mohd Yusoff Mamat, hari ini mengesahkan kes itu bermotifkan cemburu.

“Suspek dalam keadaan yang marah terlampau sehingga menikam isterinya. Kita boleh kata kejadian ini bermotifkan cemburu dan suspek mengesyaki isterinya ada lelaki lain.

“Ujian air kencing negatif dadah dan suspek seorang penganggur. Suspek juga seorang yang normal dan tidak mempunyai masalah mental,” katanya menurut Berita Harian.

Mangsa ditikam dengan satu tikaman di badan sehingga parah dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Suspek dikatakan membunuh isterinya pada 10 pagi dan mengambil anak di sekolah pada 12 tengah hari sebelum menyerah diri di balai polis.