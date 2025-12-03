Hajiji umum portfolio 17 pembantu menteri baharu

Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor berkata, pentadbiran baharunya akan perkukuh komitmen pelihara kestabilan, beri tumpuan kepada perpaduan dan pembangunan. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor mengumumkan senarai portfolio bagi 17 pembantu menteri dalam kerajaan baharunya, dengan 12 daripada Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

Joniston Bangkuai, Isnin Aliasnih dan Mandela Malakun dinamakan sebagai pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri.

Joniston dan Isnin merupakan pembantu menteri dalam pentadbiran Hajiji yang terdahulu, manakala Mandela sebelum ini berkhidmat sebagai setiausaha politik ketua menteri.

Ruslan Muharam dilantik sebagai pembantu menteri pertanian, perikanan dan industri makanan, bersama-sama Hendrus Anding yang mengekalkan jawatan sama bagi penggal kedua.

Ruslan sebelum ini menyandang jawatan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri.

Limus Jury kekal sebagai pembantu menteri kerja raya dan utiliti, bergandingan dengan Ruddy Awah yang sebelum ini pembantu menteri pembangunan luar bandar.

Begitu juga Samad Jambri yang mengekalkan jawatannya sebagai salah seorang daripada dua pembantu menteri pembangunan luar bandar.

Adun bukan GRS yang dilantik ke dalam kerajaan pimpinan Hajiji termasuk empat wakil rakyat bebas serta Ishak Ayub daripada Parti Solidariti Tanah Airku (STAR).

Hajiji berkata, kerajaannya komited untuk bekerjasama rapat demi memacu kemajuan sepanjang lima tahun akan datang.

“Dengan pentadbiran baharu ini, saya dan anggota Kabinet akan memperteguh komitmen untuk mengekalkan kestabilan dan mendukung agenda politik berteraskan perpaduan serta pembangunan,” katanya selepas mempengerusikan mesyuarat Jemaah Menteri negeri yang pertama di Menara Kinabalu, Kota Kinabalu, hari ini.

Beliau berkata, kerajaan negeri perlu diperkukuh bagi memastikan kestabilan politik yang mampan dan kemajuan yang tidak terganggu.

Senarai 17 pembantu menteri kerajaan negeri pimpinan Hajiji yang baharu adalah seperti berikut:

Jabatan Ketua Menteri

Joniston Bangkuai (GRS)

Isnin Aliasnih (GRS)

Mandela Malakun (GRS)

Kerja Raya dan Utiliti:

Limus Jury (GRS)

Ruddy Awah (GRS)

Kewangan

Ben Chong (GRS)

Ishak Ayub (STAR)

Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan

Jonnybone Kurum (GRS)

Kerajaan Tempatan dan Perumahan

Fairuz Renddan (bebas)

Maijol Mahap (bebas)

Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan

Ruslan Muharam (GRS)

Hendrus Anding (GRS)

Pembangunan Luar Bandar

Samad Jambri (GRS)

Juil Nuatim (GRS)

Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi

Jordan Jude Ellron (bebas)

Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar

Andi Rizal (GRS)

Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat