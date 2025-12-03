Mahkamah putus bapa berhak atas RM650,000 dalam akaun ASB anak

Panel tiga hakim Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa anak-anaknya telah melanggar tanggungjawab fidusiari mereka.

PUTRAJAYA : Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa seorang bekas juruterbang berhak ke atas wang kira-kira RM650,000 yang disimpan dalam akaun Amanah Saham Bumiputera (ASB) yang didaftarkan atas nama empat anaknya.

Panel tiga hakim yang dipengerusikan Hakim Azizul Azmi Adnan berkata dana tersebut dipegang sebagai amanah untuk Zahid Abdul Aziz, 63, dan bahawa anak-anaknya telah melanggar tanggungjawab fidusiari mereka.

“Tidak ada merit dalam rayuan defendan. Tuntutan (Zahid) dikekalkan sepenuhnya di semua peringkat rayuan,” kata Azizul, yang bersidang bersama Hakim Ahmad Fairuz Zainol Abidin dan Evrol Mariette Peters.

Dengan menolak rayuan akhir daripada Nurul Izzati Zahid, 36, Khairi Zahid, 34, Azri Zahid, 30, dan Zafri Zahid, 23, mahkamah memerintahkan adik-beradik itu membayar kos RM20,000 kepada bapa mereka.

Peguam Hazman Harun mewakili adik-beradik tersebut, manakala peguam Zubir Embong mewakili Zahid.

Zahid, yang memfailkan saman itu, berkata dana tersebut datang sepenuhnya daripada simpanannya dan bertujuan sebagai pelaburan di bawah kawalannya, dengan defendan bertindak sebagai pemegang amanah.

Namun, anak-anaknya berkata ia adalah pemberian mutlak memandangkan akaun itu didaftarkan atas nama mereka, dan merujuk kepada kenyataan terdahulu oleh bapa mereka bahawa akaun itu adalah untuk ‘masa depan’ mereka.

Pada Disember 2023, Mahkamah Sesyen membenarkan tuntutan Zahid, dan Mahkamah Tinggi mengekalkan dapatan hakim perbicaraan itu tahun lalu.

Akaun-akaun itu dibuka antara 2013 dan 2015 dengan Zahid memperuntukkan RM200,000 masing-masing ke akaun Nurul Izzati, Khairi dan Azri, serta RM50,000 lagi ke akaun Zafri.

Dalam penghakiman Mahkamah Tinggi, dinyatakan bahawa hubungan Zahid dengan anak-anaknya renggang selepas beliau bercerai dengan isterinya.

Bapa itu berkata anak-anaknya melakukan pecah amanah dengan mengambil alih akaun secara tidak sah dengan melaporkan buku akaun sebagai hilang. Mereka kemudiannya mendapatkan buku gantian, dan mengubah butiran akaun untuk mengecualikan namanya.

Mahkamah Sesyen memihak kepada si bapa, mendapati bahawa dana itu dipegang sebagai amanah, tiada pemberian dibuktikan, dan tindakan defendan merupakan satu pecah amanah.

Mahkamah Tinggi juga berkata bapa itu membuktikan kewujudan amanah nyata dengan memenuhi tiga elemen kepastian: niat (pengekalan kawalan), perkara subjek (khusus, boleh dijejaki), dan objek (pemegang amanah yang boleh dikenal pasti).