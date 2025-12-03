Shamsul, Albert Tei didakwa esok

Shamsul Iskandar Akin dan Albert Tei akan berdepan pendakwaan di dua mahkamah. (Gambar MACC)

PUTRAJAYA : Bekas setiausaha politik kanan kepada perdana menteri Shamsul Iskandar Akin dan ahli perniagaan Albert Tei akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat atas dakwaan rasuah.

Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Azam Baki berkata kedua-duanya akan berdepan lima pertuduhan masing-masing empat pertuduhan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur esok manakala satu pertuduhan di Mahkamah Shah Alam pada Jumaat.

Beliau menjelaskan Tei akan didakwa atas tuduan memberi suapan yang pendakwaan di bawah Sesyen 17 (b) Akta SPRM 2009.

Shamsul pula akan dituduh di bawah Sesyen 17 (a) Akta SPRM 2009 atas kesalahan menerima rasuah.

“Seorang lagi individu Sofia Rini Buyong tidak akan didakwa kerana beliau adalah saksi pendakwaan,” katanya pada sidang media di Ibu Pejabat SPRM.

Shamsul, yang juga ketua PKR Melaka, meletak jawatan sebagai setiausaha politik kanan perdana menteri selepas mendakwa ada usaha menggunakan kontroversi untuk menjatuhkan reputasinya dan imej kerajaan.

Tidak lama selepas peletakan jawatannya, Tei dipetik Malaysiakini sebagai berkata, dia membelanjakan RM629,000 untuk kerja ubah suai, perabot dan peralatan untuk hartanah dikaitkan dengan Shamsul, serta barangan peribadi lain.

Tei juga berkongsi tangkap layar perbualan WhatsApp menunjukkan Shamsul didakwa meminta mata wang asing daripada ahli perniagaan itu sebelum ke luar negara.