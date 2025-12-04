JPN Kedah ambil tindakan terhadap 2 guru didakwa terbabit salah laku seksual

Jabatan Pendidikan Kedah menegaskan tidak akan kompromi dengan sebarang perlakuan melibatkan salah laku seksual dan akan terus memastikan keselamatan serta kesejahteraan murid, guru dan seluruh warga institusi pendidikan diberi perhatian. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Kedah mengambil tindakan segera mengeluarkan dua guru daripada institusi pendidikan susulan dakwaan salah laku seksual yang tular di media sosial.

Dalam satu kenyataan, jabatan itu berkata kedua-dua kes berasingan itu sedang disiasat pihaknya.

“Tindakan telah diambil JPN untuk mengeluarkan guru terlibat dari institusi pendidikan Kementerian Pendidikan (KPM) hingga siasatan selesai,” katanya.

Ia menegaskan tidak berkompromi dengan sebarang perlakuan yang melibatkan salah laku seksual dan akan terus memastikan keselamatan serta kesejahteraan murid, guru dan seluruh warga institusi pendidikan diberi perhatian.

Walaupun jabatan tersebut tidak memberikan butiran lanjut, kenyataannya terbabit dibuat susulan laporan Harian Metro mengenai penyebaran tangkap layar di media sosial yang menunjukkan perbualan seksual antara seorang guru lelaki dan seorang pelajar perempuan berumur 15 tahun.

Aktivis dan bekas guru, Fadli Salleh, yang menyuarakan kebimbangan mengenai perkara itu yang dipetik sebagai berkata bahawa pelajar tersebut menjadi mangsa pengantunan atau grooming guru terbabit yang mengajar di sebuah sekolah menengah di Alor Setar.

Guru yang terlibat dikatakan telah dipindahkan ke sekolah lain.

Fadli juga menekankan satu lagi insiden berasingan di Alor Setar, di mana seorang lagi guru lelaki didakwa kerap menggunakan bahasa seksual secara terang-terangan dalam kelas.

Beliau berkata pelajar yang melaporkan perkara tersebut kepada pengetua sekolah tidak menerima perhatian yang sewajarnya dan aduan itu kemudiannya diserahkan kepada guru lain.

Menurutnya, guru yang menerima aduan itu telah melaporkan perkara tersebut kepada pejabat pendidikan daerah.

Namun begitu, guru yang membuat laporan itu dikatakan dipindahkan ke sekolah lain atas alasan ‘melangkaui kuasa pengetua’, walaupun niatnya adalah untuk melindungi pelajar.