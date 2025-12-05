Rombak Kabinet, PM bincang dengan ketua parti

Perdana Menteri Anwar Ibrahim, berkata dalam proses demokrasi pandangan rakan-rakan dalam kerajaan Madani tetap dihormati merujuk beberapa kekosongan Kabinet.

PETALING JAYA : Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan mengadakan perbincangan dengan ketua parti sebelum mengumumkan senarai nama mengisi kekosongan Kabinet dalam masa terdekat.

Anwar, yang juga menteri kewangan, berkata meskipun urusan penyusunan barisan Jemaah Menteri adalah kuasa prerogatif perdana menteri, pandangan semua pihak dalam kerajaan Madani tetap diambil kira.

“Biar saya runding. Betul, ia budi bicara atau wewenang perdana menteri untuk mohon perkenan Yang di-Pertuan Agong, tetapi seperti biasa dalam proses demokrasi, pandangan rakan-rakan tetap dihormati.

“Saya tentunya akan mendengar beberapa pandangan dari ketua-ketua parti tetapi keputusan muktamad saya akan ambil dalam masa terdekat,” katanya menurut Bernama selepas menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 1,500 jemaah di Masjid Cyberjaya 10.

Sebelum ini, perdana menteri dilapor akan memutuskan senarai menteri dan timbalan menteri selepas pertimbangan yang cermat, berhemah, dan berlandaskan kepentingan rakyat serta hala tuju reformasi negara.

Anwar turut memberikan bayangan rombakan Kabinet yang akan diumum tidak melibatkan perubahan besar-besaran, sebaliknya hanya mengisi kekosongan beberapa jawatan menteri.

Menurutnya, pertimbangan semasa menunjukkan tiada keperluan untuk rombakan menyeluruh memandangkan tempoh pentadbiran kerajaan Madani kini hanya berbaki sekitar setahun setengah sebelum berakhir.

Ketika ini, terdapat beberapa kekosongan dalam Jemaah Menteri, antaranya bagi portfolio menteri ekonomi, menteri sumber asli dan kelestarian alam, menteri pembangunan usahawan dan koperasi, serta menteri pelaburan, perdagangan dan industri.