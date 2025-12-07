Wee ‘beri bayangan’ MCA tak sertai PN, kecuali PAS berubah

Wee Ka Siong akui ada menerima cadangan supaya MCA keluar BN dan menyertai PN.

KUALA LUMPUR : MCA yang menilai kedudukan dalam Barisan Nasional (BN) mengakui ada cadangan menyertai Perikatan Nasional (PN), namun was-was sehaluan dengan PAS, kata Presidennya Wee Ka Siong.

Sehubungan itu, Wee membayangkan mereka mungkin tidak menyertai PN kecuali PAS membuat pembaharuan menjadi parti lebih sederhana.

Menurutnya, amat jelas masyarakat Cina masih menolak PAS dan ada pemimpin parti itu yang masih mengeluarkan kenyataan kontroversi sehingga menyinggung perasaan bukan Islam.

“Ada mencadangkan kita menyertai gabungan pembangkang, PN, tetapi amat jelas masyarakat Cina sekian lama tidak mempunyai pandangan positif terhadap PAS, malah menolak parti itu.

“Sentimen ini semakin mendalam selepas PAS menamatkan kerjasama dan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan DAP 10 tahun lalu, menjadikan pengundi Cina lebih sukar menerima PAS,” katanya berucap dalam Perhimpunan Agung MCA.

“Melainkan PAS membuat pembaharuan dalam partinya, menjadi lebih moderat dan diterima oleh masyarakat majmuk. Jika tidak, faktor ini tetap menghindar parti bukan Islam untuk sehaluan dengan PN.”

Wee dalam ucapannya itu juga berkata MCA akan menilai semula kedudukannya dalam BN jika Umno terus bekerjasama dengan parti luar khususnya DAP.

Beliau berkata MCA tidak akan ‘berdiam diri’ dan akan membuat keputusan yang terbaik untuk menjaga kepentingan partinya.

“Seperti yang saya nyatakan tadi, pendirian MCA amat jelas tiada DAP.

“Dalam sebarang keputusan besar mengenai kerjasama politik pada masa depan, jika Umno terus cenderung kepada kerjasama di luar BN terutamanya DAP sehingga semangat BN hilang makna, MCA tidak akan berdiam diri,” katanya.