Kes Zara Qairina: Hari pertama bicara 5 remaja, 2 guru beri keterangan

KOTA KINABALU : Dua guru SMKA Tun Datu Mustapha tampil memberi keterangan di Mahkamah Kanak-Kanak hari ini pada hari pertama perbicaraan melibatkan lima remaja perempuan yang didakwa menggunakan perkataan mencela terhadap Zara Qairina Mahathir.

Prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen Marlina Ibrahim itu dijalankan secara tertutup.

Menurut Pendaftar Mahkamah, seorang daripada mereka ialah guru akademik manakala seorang lagi berkhidmat sebagai guru Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

Pemeriksaan balas terhadap saksi kedua dijadualkan bersambung esok.

Pihak pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Nor Azizah Mohamad dengan dibantu Nik Haslinie Hashim, Husni Fairos Ramly dan Deepa Nair Thevaharan.

Peguam Ram Singh mewakili tertuduh pertama manakala empat remaja lain diwakili peguam Azhier Farhan Arisin, Abdul Fikry Jaafar, Fareez Salleh dan Sylyester Kuan.

Pada 20 Ogos lepas, lima remaja perempuan yang dihadapkan di Mahkamah Kanak-Kanak itu mengaku tidak bersalah atas tuduhan menggunakan perkataan mencela terhadap Zara Qairina, pelajar Tingkatan Satu SMKA Tun Datu Mustapha, Julai lepas.

Tuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 507C(1) Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 kanun sama, yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau denda atau kedua-dua sekali, jika sabit kesalahan.

Zara Qairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth I pada 17 Julai selepas ditemukan tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asrama sekolah itu pada pagi 16 Julai.