PAS parti sederhana bukan ekstremis, kata pemimpin Pemuda

PETALING JAYA : Pemuda PAS menepis tanggapan ekstremis terhadap parti itu, sebaliknya menegaskan mereka bersikap sederhana dalam kerangka Islam dan tegas pada prinsip.

Ketua Penerangan Khairul Nadzir Helmi Azhar berkata parti itu sentiasa terbuka memberikan penjelasan bagi menjernihkan naratif ‘ekstremis’ sering dimainkan terhadap mereka khususnya oleh kelompok cauvinis terutama DAP.

“PAS ialah parti sederhana (wasatiyyah) dalam kerangka Islam, tegas dalam prinsip dan beradab dalam perbezaan serta komited mempertahankan kepentingan umat Islam dan pada masa sama menjaga keadilan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum.

“Politik label seperti ‘ekstremis’, ‘taliban’ dan seumpamanya adalah permainan persepsi yang tidak membantu rakyat, sebaliknya menambah polarisasi.

“Realitinya, imej ‘ekstremis’ yang cuba dilekatkan kepada PAS banyak dipacu pihak tertentu yang mengamalkan politik cauvinis, sering memanipulasi isu agama dan kaum untuk kepentingan sempit mereka,” katanya dalam kenyataan.

Ahad lalu, Presiden MCA Wee Ka Siong membayangkan mereka mungkin tidak menyertai Perikatan Nasional (PN) kecuali PAS membuat pembaharuan menjadi parti lebih sederhana.

Menurutnya, masyarakat Cina masih menolak PAS dan ada pemimpin parti itu yang masih mengeluarkan kenyataan kontroversi sehingga menyinggung perasaan bukan Islam.

Mengulas lanjut, Khairul Nadzir berkata sayap itu juga sedia berdialog dengan pemimpin MCA bagi menjernihkan persepsi serta naratif terhadap PAS yang dimainkan lawan politik sebelum ini.

“PAS telah terbukti selama puluhan tahun mentadbir negeri dan mengurus kepelbagaian dengan aman, menghormati semua kaum dan penganut agama lain.

“Rekod inilah yang ingin kami jelaskan secara telus kepada rakan-rakan Pemuda MCA dalam apa jua platform dialog yang dipersetujui bersama,” katanya.