Gerakan tak pernah tentang PAS teraju PN, kata Lau

Ketua Gerakan Dominic Lau berkata sesiapa yang menyandang jawatan pengerusi Perikatan Nasional (PN) mestilah dapat menyatukan empat parti komponen gabungan itu. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Presiden Gerakan Dominic Lau menafikan dakwaan bahawa partinya menentang PAS memimpin Perikatan Nasional (PN).

Walaupun tidak secara terbuka menyokong kepimpinan PAS dalam gabungan pembangkang itu, Lau menekankan bahawa Gerakan tidak menentang parti itu memimpin PN.

“Tiada kebenaran dalam dakwaan itu. Gerakan sentiasa mahu menjadi sebahagian daripada penyelesaian, bukan masalah,” kata Lau dalam satu temu bual dengan media terpilih.

Apabila ditanya sama ada Gerakan terbuka untuk seorang pemimpin PAS mengetuai PN, Lau berkata sesiapa yang menjadi pengerusi PN mestilah mampu menyatukan empat parti komponen gabungan itu.

Dominic Lau.

“Ini adalah kriteria minimum yang mesti dipenuhi. Kedua, bagi jawatan ini, anda mesti diterima oleh rakyat Malaysia dari semua kaum dan agama.

“Itu juga faktor penting. Jadi sebab itulah kita senaraikan semua kriteria. Kemudian kita bincangkan siapa calon yang sesuai — sama ada dari PAS, Bersatu, Gerakan atau Malaysian Indian People’s Party (MIPP).”

Lau menambah bahawa model kepimpinan PN itu sendiri masih dibincangkan di kalangan empat komponen gabungan, merujuk kepada cadangan untuk menghapuskan jawatan pengerusi.

“Banyak cadangan wujud, termasuk model majlis presiden atau majlis eksekutif. Kami akan bincang dan putuskan melalui prosedur yang betul,” katanya.

Sebelum ini, Muhyiddin mendakwa bahawa Bersatu dan PAS bersetuju untuk menghapuskan jawatan pengerusi PN dan majlis presiden PN yang dipimpin beliau akan membuat keputusan eksekutif manakala PAS akan mengetuai majlis eksekutif yang mengurus hal pentadbiran.

PAS menafikan bahawa perkara itu pernah dibincangkan.

Jawatan pengerusi PN telah kosong sejak 1 Januari selepas Muhyiddin melepaskan jawatan itu. PAS telah membuat tuntutan untuk jawatan tersebut, tetapi Presidennya Abdul Hadi Awang menolak untuk mengambil alih atas alasan kesihatan.

Pada 1 Februari, bekas pembantu kanan Muhyiddin, Marzuki Mohamad, mendakwa bahawa Gerakan dan MIPP menentang PAS mengambil alih jawatan pengerusi PN.

Marzuki mendakwa kedua-dua parti itu mahu Muhyiddin kekal memimpin melalui majlis presiden PN, bagi mengimbangi imej PAS yang lebih bersifat ‘hardline’.