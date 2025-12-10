Cadangan Kabinet berdasarkan komitmen kerajaan perpaduan Anwar, kata Sng

Presiden PBM Larry Sng berkata partinya akan terus menyokong kerajaan perpaduan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, walaupun beliau tidak diberikan jawatan Kabinet. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Presiden Parti Bangsa Malaysia (PBM) Larry Sng hari ini berkata bahawa cadangannya supaya semua parti dalam kerajaan perpaduan diberi tempat dalam Jemaah Menteri baru-baru ini adalah berdasarkan komitmen dibuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika kerajaan perpaduan dibentuk.

Sng, Ahli Parlimen Julau dan satu-satunya wakil PBM di Dewan Rakyat, berkata Anwar telah berjanji ‘banyak perkara kepada banyak parti’ bagi mendapatkan sokongan mereka sebelum kerajaan perpaduan dibentuk pada akhir 2022.

“Saya hanya mengingatkan beliau tentang apa yang telah dijanjikan,” katanya dalam satu hantaran di Facebook.

“Walaupun beliau memutuskan untuk tidak memberikan jawatan kepada PBM, kami akan tetap kekal (dalam kerajaan perpaduan) dan terus memberi sokongan kepadanya sehingga pilihan raya akan datang.”

Semalam, penganalisis politik membidas cadangan Sng bahawa semua parti kerajaan perpaduan – termasuk parti yang hanya mempunyai beberapa ahli Parlimen seperti PBM, MCA dan MIC – harus diwakili dalam Jemaah Menteri.

Mereka berkata pengagihan semula portfolio daripada rakan gabungan lebih besar boleh menegangkan hubungan dalam kerajaan dan pemberian jawatan menteri kepada parti yang hanya mempunyai satu atau dua Ahli Parlimen boleh menimbulkan persepsi bahawa Anwar tunduk kepada tuntutan politik.

Penganalisis turut memberi amaran bahawa Anwar berisiko berdepan kecaman rakyat jika Jemaah Menteri menjadi terlalu besar.

Pejabat Perdana Menteri pada minggu lalu berkata bahawa rombakan Jemaah Menteri– yang kedua sejak Anwar memegang jawatan pada November 2022 – akan diumumkan tidak lama lagi.

Kabinet kini mempunyai empat kekosongan jawatan: ekonomi; sumber asli dan kelestarian alam sekitar; pembangunan usahawan dan koperasi; serta pelaburan, perdagangan dan industri.