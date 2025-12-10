RON97, RON95 tanpa subsidi, diesel turun 2 sen

PETALING JAYA : Harga petrol RON97, RON95 tanpa subsidi dan Diesel di Semenanjung Malaysia turun 2 sen untuk minggu akan datang susulan perubahan harga minyak dunia, kata Kementerian Kewangan.

Dalam satu kenyataan, kementerian itu berkata harga RON97 akan ditetapkan pada RM3.27 seliter, manakala harga RON95 tanpa subsidi dijual pada harga RM2.64 dan harga diesel di Semenanjung Malaysia dijual kepada RM3.06.

Harga RON95 bersubsidi di bawah program BUDI95 terus dijual pada harga RM1.99 seliter, manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal pada RM2.15.

Harga itu berkuatkuasa hingga 17 Dis ini.

Katanya, kerajaan akan terus memantau trend harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara.