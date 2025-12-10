Tuntutan reformasi 6 bulan DAP hanya ‘wayang’, kata wakil MIC

RT Rajasekaran berkta Loke Siew Fook, DAP mempunyai masa tiga tahun untuk membincangkan reformasi yang perlahan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bukan merungut secara terbuka.

PETALING JAYA : Seorang pemimpin MIC menuduh DAP ‘bermain wayang’ apabila mendakwa parti itu hanya membangkitkan mengenai usaha reformasi kerajaan yang perlahan apabila mengalami kekalahan pada PRN Sabah.

Setiausaha Agung DAP Loke Siew Fook yang dipetik Malaysiakini sebelum ini berkata parti itu akan menilai semula peranannya dalam kerajaan sekiranya Anwar Ibrahim gagal melaksanakan reformasi bermakna dalam tempoh enam bulan akan datang.

Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat MIC, RT Rajasekaran, berkata DAP mempunyai ‘setiap peluang’ sepanjang tiga tahun lalu untuk membangkitkan isu-isu tersebut secara langsung dengan Anwar, tetapi memilih untuk menyuarakan kebimbangan mereka melalui media.

“Tempoh enam bulan ini hanyalah wayang. Jika DAP benar-benar serius tentang reformasi, mereka boleh membangkitkan kebimbangan ini dengan perdana menteri pada bila-bila masa. Mengapa tunggu sehingga selepas kekalahan?” kata Rajasekaran dalam satu kenyataan.

DAP tewas di semua lapan kerusi yang ditandinginya pada PRN Sabah bulan lalu. Enam kerusi yang sebelum ini dipegang parti – Likas, Kapayan, Elopura, Luyang, Tanjong Papat dan Sri Tanjong – dimenangi Warisan.

Rajasekaran berkata rakyat dapat melihat dengan jelas masa kenyataan itu dibuat dan DAP kelihatan seperti cuba mendapatkan semula sokongan menjelang PRU akan datang.

Beliau juga mempersoalkan mengapa aduan mengenai e-invois, ketiadaan reformasi dan isu lain hanya dibangkitkan sekarang, walaupun DAP merupakan parti terbesar dalam kerajaan.

“Jika ini benar-benar kebimbangan mereka, ia sepatutnya ditangani lebih awal – bukan selepas mengalami tamparan politik,” katanya.

Beliau turut menggesa menteri-menteri DAP supaya mengambil tanggungjawab terhadap kelemahan dan kegagalan di kementerian masing-masing.

Rajasekaran berkata kelemahan ini turut menyumbang kepada kekalahan DAP di Sabah dan parti itu perlu bermuhasabah sebelum menyalahkan perdana menteri.

Beliau juga mendakwa kritikan DAP lebih didorong oleh tekanan politik berbanding prinsip sebenar.

“Ini bukan tentang kebenaran atau memperbaiki kehidupan rakyat. Ini hanyalah usaha menutup kegagalan sendiri selepas kekalahan besar,” katanya.

Sementara itu, Pengarah Pilihan Raya PKR Selangor, Sathia Prakash Nadarajan, berkata beberapa pemimpin sedang cuba mengalihkan kesalahan kepada Anwar daripada mengakui kesilapan sendiri.

“Rakyat menolak tingkah laku politik yang angkuh, bukan Anwar,” katanya sambil menambah bahawa persepsi awam dibentuk oleh tingkah laku pemimpin parti, bukan agenda reformasi kerajaan.

Beliau berkata kerajaan perpaduan memerlukan sifat rendah diri dan kerjasama, bukan saling menuding jari.

“Sudah tiba masanya berhenti menyalahkan orang lain dan mula melihat kelemahan sendiri. Reformasi bukan sekadar slogan – ia menuntut kejujuran, kesabaran dan kerendahan hati,” katanya.