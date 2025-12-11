Anggota tentera maut, trak bertembung kereta di Kelantan

Kemalangan di Kampung Bukit Belah di Machang, Kelantan petang tadi menyebabkan seorang anggota tentera maut dan empat lagi cedera termasuk seorang orang awam. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Seorang anggota tentera maut manakala tiga lagi cedera selepas trak dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Kampung Bukit Belah di Machang, Kelantan petang tadi.

Kejadian kira-kira 6.51 petang itu, turut menyebabkan seorang orang awam yang memandu kereta jenis Proton Wira cedera parah, lapor Sinar Harian.

Komander Operasi Balai Bomba Machang, Mohd Fadzil Musa berkata, pihaknya menerima panggilan daripada IPD Machang mengenai kemalangan itu sebelum bergegas ke lokasi dengan sebuah jentera bersama enam anggota.

Katanya, setibanya di lokasi, pasukannya mendapati pemandu Proton Wira, tersepit dan cedera parah.

“Seorang anggota tentera maut di lokasi kejadian manakala tiga lagi turut mengalami kecederaan.

“Semua mangsa yang cedera berjaya dikeluarkan dan dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut,” katanya.