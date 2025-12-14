Pearly-Thinaah rangkul emas Sukan SEA

Pearly Tan-M Thinaah menamatkan kemarau emas Malaysia dalam acara beregu wanita. (Gambar EPA Images)

PETALING JAYA : Pasangan beregu wanita negara, Pearly Tan-M Thinaah, meraih pingat emas badminton pertama Malaysia di Sukan SEA tahun ini di Bangko​k.

Gandingan nombor 2 dunia dan pilihan utama kejohanan itu mengatasi jaguh Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma-Meilysa Trias Puspitasari, dengan mata 21-16, 19-21, 21-17 dalam perlawanan yang sengit selama 85 minit.

Kemenangan ini menamatkan kemarau pingat emas Malaysia selama 10 tahun dalam acara beregu wanita di temasya dwitahunan itu.

Kali terakhir Malaysia membawa pulang pingat emas dalam beregu wanita adalah pada Sukan 2015 di Singapura, melalui Amelia Alicia Anscelly-Song Fie Cho.

Pearly-Thinaah mempamerkan semangat dengan meraih tujuh mata berturut-turut selepas ketinggalan 14-17 di set penentuan untuk memenangi perlawanan.

Walaupun baru bergandingan sejak September, pasangan Indonesia itu memberikan tentangan yang hebat dan dijangka menjadi pasukan yang perlu diberi perhatian pada masa akan datang.

Dengan kemenangan ini, Pearly-Thinaah menewaskan lawan dalam semua empat pertemuan setakat ini.

Gelaran di Sukan SEA ini boleh menjadi rangsangan kepada Pearly-Thinaah, yang akan menyertai World Tour Finals pada 17-21 Disember di Hangzhou, China.