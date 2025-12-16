Adam Adli pangku tugas ketua PKR Melaka

Pada pemilihan parti, April lalu Adam Adli tewas kepada Shamsul Iskandar Akin bagi jawatan ketua PKR Hang Tuah Jaya.

PETALING JAYA : Timbalan Ketua PKR Melaka Adam Adli akan memangku tugas mengetuai parti itu di negeri terbabit yang sebelum ini di bawah bekas setiausaha politik perdana menteri Shamsul Iskandar Akin.

Perkara itu diumumkan Setiausaha Agung PKR Fuziah Salleh yang menjelaskan pelantikan terbabit berkuat kuasa semalam.

“Jawatan Shamsul Iskandar sebagai ketua Cabang Hang Tuah Jaya kekal,” katanya dalam kenyataan.

Pada pemilihan parti, April lalu Adam yang juga timbalan menteri belia dan sukan tewas kepada Samsul bagi jawatan ketua PKR Hang Tuah Jaya.

Shamsul pada 25 Nov lalu mengumumkan perletakan jawatan sebagai setiausaha politik Anwar selepas mendakwa ada percubaan untuk menyerang beliau secara peribadi dan merosakkan imej kerajaan Madani.

Tidak lama selepas itu, Malaysiakini melaporkan ahli perniagaan kontroversi, Albert Tei, mendakwa beliau telah membelanjakan sebanyak RM629,000 ke atas Shamsul, termasuk bagi kerja ubah suai hartanah yang dikaitkan dengan pemimpin PKR itu, selain pemberian cerut premium dan sut tempahan khas.

Shamsul yang juga bekas Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 4 Dis lalu atas empat pertuduhan rasuah berjumlah RM176,829.

Pada keesokan harinya, beliau didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam atas satu pertuduhan rasuah melibatkan RM64,924.

Tei turut didakwa di mahkamah sama atas pertuduhan memberi rasuah.