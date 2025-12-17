Harga petrol turun 3 sen

PETALING JAYA : Harga petrol RON97 petrol dan RON95 tanpa subsidi turun 3 sen, bermula 18 Dis hingga 24 Dis.

Kementerian Kewangan mengumumkan harga runcit RON97 turun kepada RM3.24 seliter, manakala harga runcit petrol RON95 tanpa subsidi turun kepada RM2.62 seliter.

Turut terkesan harga runcit diesel di Semenanjung, yang turun 4 sen kepada RM3.02 seliter.

Penurunan ini seiring perubahan harga pasaran minyak dunia, menurut Kementerian Kewangan.

Harga runcit petrol bersubsidi RON95 bawah BUDI95 kekal pada RM1.99 seliter; harga runcit diesel di Sabah, Sarawak, dan Labuan juga kekal pada RM2.15 seliter.