Polis kesan remaja lelaki disyaki cederakan budak 3 tahun

Kejadian terbabit disedari ibu mangsa yang mendapati mata kiri anaknya lebam ketika mengambil kanak-kanak itu di rumah pengasuhnya kira-kira 4.30 petang.

KUALA LUMPUR : Polis mengesan seorang remaja lelaki berusia 18 tahun yang disyaki mencederakan kanak-kanak lelaki berusia tiga tahun yang juga anak asuhan ibunya di sebuah rumah di Batu Muda, Selasa lepas.

Difahamkan, kejadian terbabit disedari ibu mangsa yang mendapati mata kiri anaknya lebam ketika mengambil kanak-kanak itu di rumah pengasuhnya kira-kira 4.30 petang, lapor Bernama.

Ibu bapa kanak-kanak terbabit kemudian membawa anak mereka ke Hospital Kuala Lumpur untuk menerima rawatan sebelum membuat laporan di Balai Polis Jinjang

Sementara itu, Ketua Polis Kuala Lumpur Fadil Marsus berkata usaha mengesan remaja terbabit sedang giat dijalankan.

“Kes disiasat mengikut Seksyen 31 (1) (a) Akta Kanak-Kanak 2001,” katanya.