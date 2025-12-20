Lelaki maut kereta terjatuh ke dalam Sungai Perak

Sebuah Proton Waja yang terjatuh ke dalam Sungai Perak semalam berjaya dikesan pada jarak lebih kurang 20m daripada jeti sebelum dibawa naik menggunakan kren. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Seorang lelaki maut setelah terperangkap di dalam kereta dipandunya yang terjatuh ke dalam Sungai Perak di Parit semalam.

Ketua Polis Perak Tengah Hafezul Helmi Hamzah berkata, orang awam memaklumkan tentang kejadian pada kira-kira 11.27 malam tadi selepas melihat sebuah Proton Waja dipandu lelaki dikenalinya terjatuh ke dalam sungai di Kampung Baru Layang-layang Kanan.

Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat segera diaktifkan bersama pasukan bomba sebelum kenderaan mangsa dijumpai hari íni.

“Mangsa ditemui terperangkap di dalam kereta. Operasi mengeluarkan mangsa segera dijalankan, namun lelaki itu disahkan meninggal dunia,” katanya, lapor Kosmo.

Mayat mangsa dihantar ke Hospital Seri Iskandar untuk proses bedah siasat.

Sementara itu, pemangku Penolong Pengarah Operasi Bomba Perak Shazlean Mohd Hanafiah berkata, operasi pencarian dilakukan sejauh 100m dari jeti, iaitu tempat kereta itu dipercayai jatuh menuju ke hilir sungai.

Katanya, kereta itu kemudian berjaya dikesan pada jarak lebih kurang 20m sebelum dibawa naik menggunakan kren.

“Mangsa berusia 34 tahun berjaya dijumpai di dalam kereta tersebut pada 2.10 petang,” katanya.