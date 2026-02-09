Rangka manusia ditemukan dalam parit di Mentakab

Ketua Polis Temerloh Mohd Nasyim Bahron berkata, pihaknya dimaklumkan oleh orang ramai mengenai penemuan rangka tersebut pada 12 tengah hari.

PETALING JAYA : Satu rangka manusia tanpa identiti ditemukan di dalam parit yang ditumbuhi belukar di Mentakab semalam.

Sejurus menerima maklumat, sepasukan anggota polis bergegas ke lokasi kejadian yang terletak berhampiran dengan Flat Damai Taha.

Mohd Nasyim berkata, berdasarkan pakaian ditemukan, rangka manusia itu dipercayai wanita.

“Rangka dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh untuk bedah siasat,” katanya, lapor Bernama.

Mohd Nasyim berkata, kes yang diklasifikasikan sebagai mati mengejut (SDR) itu masih disiasat dan kertas siasatan telah dibuka sementara menunggu laporan forensik penuh.

Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat Mohd Razzi Ismail menerusi talian 017-2314245.