Wanita Taiwan ditemukan lemas di Pulau Pangkor

Seorang wanita berusia 72 tahun dari Taiwan ditemukan lemas di Pantai Teluk Nipah, Pulau Pangkor, hari ini. (Gambar fail)

PETALING JAYA : Seorang warga emas dari Taiwan ditemukan lemas ketika melakukan kegiatan selam snorkel di Pulau Pangkor hari ini.

Ketua Polis Manjung Hasbullah Abd Rahman berkata, wanita berusia 72 tahun itu ditemukan oleh seorang pemandu pelancong dalam kejadian kira-kira 12.30 tengah hari.

Beliau berkata, mangsa dipercayai melakukan kegiatan selam snorkel itu di sekitar Pantai Teluk Nipah bersama ahli keluarganya.

Mangsa akan dibedah siasat di Hospital Seri Manjung esok, lapor Bernama.

Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut (SDR).