Lelaki tular pukul, tendang warga emas ditahan

Gambar tular menunjukkan seorang lelaki menendang mangsa yang juga warga emas selepas terbabit dalam kemalangan kecil di Cheras.

PETALING JAYA : Seorang lelaki ditahan polis selepas dipercayai memukul dan menendang warga emas selepas mereka terbabit dalam kemalangan kecil di Cheras, semalam.

Ketua Polis Kajang, Nazron Abdul Yusof, berkata pihaknya menerima laporan kemalangan itu pada 4.49 petang semalam daripada mangsa lelaki yang juga pesara berusia 69 tahun yang mendakwa turut diugut suspek di lokasi.

“Kita telah menahan suspek berusia 52 tahun di sekitar Kajang pada 11.30 malam semalam.

“Dia direman dua hari untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan,” katanya, menurut Berita Harian.

Beliau turut meminta orang ramai yang mempunyai maklumat supaya tampil ke balai polis berhampiran atau berhubung dengan pegawai penyiasat Ganesan Ramachandran di talian 0126089180 bagi membantu siasatan.

“Orang ramai dinasihatkan mematuhi undang-undang dan mengamalkan sikap bertanggungjawab bagi memastikan keharmonian serta ketenteraman awam terus terpelihara,” katanya.