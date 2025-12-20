Status MIC dibincang Dewan Tertinggi BN tahun depan, kata Zahid

Pengerusi Zahid Hamidi berkata mesyuarat Dewan Tertinggi BN pada Januari tahun depan akan memutuskan status MIC.

SEKINCHAN : Status MIC antara perkara akan dibincangkan pada mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional (BN) tahun depan, kata Pengerusi Zahid Hamidi.

Beliau yang juga timbalan perdana menteri berkata, bagaimanapun perbincangan berhubung perkara itu tidak termasuk dalam agenda Perhimpunan Agung Umno 2025 dijadualkan berlangsung Januari ini.

“Perkara ini tidak ada kena-mengena dengan perhimpunan agung, kerana status Umno dengan MIC sama saja dalam Barisan Nasional, kita akan adakan mesyuarat Dewan Tertinggi BN Januari tahun depan dan ketika itu kita akan putuskan,” katanya ketika ditemui selepas merasmikan majlis pengumuman pakej lengkap Desa Kirana, di sini, hari ini.

Sebelum ini, media melaporkan Perhimpunan Agung Tahunan MIC ke-79 memutuskan untuk menangguhkan keputusan sama ada parti itu akan keluar atau kekal dalam BN.

Bagaimanapun, Presiden MIC SA Vigneswaran berkata ketiga-tiga usul termasuk keluar daripada BN telah diterima dan diserahkan kepada pimpinan Jawatankuasa Kerja Pusat (CWC) untuk diteliti.

Dalam pada itu, Zahid yang juga presiden Umno turut meminta perwakilan Sabah turun membantu kempen PRK bagi kerusi Parlimen Kinabatangan dan DUN Lamag susulan tarikh bertindih dengan perhimpunan agung parti berkenaan.

“Namun, jika mereka telah membeli tiket dan menempah bilik, kita tidak menghalang untuk mereka datang ke perhimpunan agung. Bagi mereka yang tidak dapat datang, kita akan siarkan secara dalam talian di semua 25 bahagian di Sabah.

“Sekiranya mereka memutuskan untuk berkumpul di satu tempat, umpamanya di ibu pejabat Umno Sabah di Kota Kinabalu, langkah ini akan lebih memudahkan untuk mereka mengikuti persidangan agung Umno 2025 yang diadakan pada Januari tahun depan,” katanya.

Perhimpunan Agung Umno 2025 dijadualkan berlangsung pada 14 hingga 17 Jan 2026, manakala ‎hari pengundian bagi PRK Parlimen Kinabatangan dan DUN Lamag ditetapkan pada 24 Jan 2026, dan penamaan calon serta pengundian awal masing-masing pada 10 dan 20 Jan.