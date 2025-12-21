Keluar atau kekal, BN akan putus nasib MIC, kata Zahid

Pengerusi BN Zahid Hamidi berkata, perlembagaan gabungan itu boleh dipinda bagi membolehkan parti ‘Friends of BN’ diterima sebagai ahli secara terus.

PERAI : Pengerusi Barisan Nasional (BN) Zahid Hamidi menegaskan gabungan itu akan menentukan nasib MIC sekiranya parti itu terus ragu-ragu sama ada mahu kekal dalam pakatan diasaskannya bersama lebih tujuh dekad lalu.

“Jika kepimpinan semasa tidak mampu membuat keputusan, walaupun perwakilan telah memberikan kuasa penuh kepada kepimpinan parti untuk berbuat demikian, maka saya ingin tegaskan sekali lagi…jika mereka tidak membuat keputusan, kami akan membuat keputusan,” katanya ketika ucapan perasmiannya di Perhimpunan Agung Tahunan Makkal Sakti yang ke-17.

Pada sidang media, Zahid mengesahkan beliau merujuk kepada MIC, selain mengambil maklum sepucuk surat tersebar daripada parti itu yang menghantar inkuiri mengenai proses kemasukan dalam Perikatan Nasional (PN), yang mana beliau tafsirkan sebagai isyarat beralih kesetiaan.

Beliau sekali lagi menegaskan jika MIC tetap dengan sikap tidak menentu, kepimpinan BN akan menentukan nasib partinya.

“Kami tidak mahu keadaan di mana satu perkara diperkatakan pada waktu pagi, perkara lain pada waktu petang, dan berubah lagi keesokan harinya,” katanya.

Semalam, Zahid menyatakan status MIC dalam BN akan dibincangkan pada mesyuarat Dewan Tertinggi gabungan tersebut tahun depan.

Perwakilan MIC dalam Perhimpunan Agung Tahunan bulan lalu membuat keputusan menangguhkan sama ada mahu keluar atau kekal dalam BN.

Presiden SA Vigneswaran kemudiannya menjelaskan semua usul, termasuk untuk keluar daripada BN akan dirujuk kepada Jawatankuasa Kerja Pusat untuk pertimbangan.

Penghalang kemasukan Makkal Sakti

Zahid juga menyatakan kepimpinan BN akan bertemu tidak lama lagi untuk mempertimbang sama ada gabungan itu perlu dijenamakan semula atau distruktur semula, memandangkan terdapat halangan perlembagaan menghalang kemasukan parti ‘teras’ baharu.

Di bawah perlembagaan sedia ada, beliau berkata, kemasukan parti baharu memerlukan kelulusan sebulat suara daripada Umno, MCA, MIC, dan Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS).

“Sebab itulah parti-parti ‘Friends of BN’ kekal sebagai ahli bersekutu disebabkan oleh kekangan perlembagaan.

“Oleh itu, sehingga pindaan dilakukan, saya menghargai kesetiaan dan kesabaran barisan kepimpinan Friends of BN,” katanya sambil memberi bayangan terdapat sebuah parti yang tidak bersetuju dengan kemasukan Makkal Sakti.

‘Friends of BN’ adalah parti sekutu yang menyokong gabungan berkenaan tanpa menjadi ahli penuh.