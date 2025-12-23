PM mahu semua pihak jangan keruhkan suasana berkait kes tahanan rumah Najib

Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani kekal komited untuk menegakkan kedaulatan undang-undang dan prinsip pengasingan kuasa.

PETALING JAYA : Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggesa semua pihak bertenang susulan keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib Razak untuk menjalani hukuman penjara yang telah dikurangkan di bawah tahanan rumah berhubung sabitan kes SRC International.

Dalam satu hantaran di Facebook, Anwar menasihati semua pihak supaya bersikap sabar dan bijaksana.

“Sekalipun ada pihak yang memilih untuk tidak menzahirkan simpati kepada Najib dan keluarganya, adalah tidak wajar untuk mengeruhkan suasana atau menambah ketegangan dalam keadaan yang sensitif ini,” katanya.

Beliau juga menegaskan kerajaan Madani tetap komited untuk menegakkan prinsip penegakan negara hukum serta pengasingan kuasa.

“Badan kehakiman mesti dan akan terus bebas daripada sebarang pengaruh luar. Atas prinsip inilah saya menghormati keputusan yang telah dibuat oleh hakim,” katanya.

Semalam, Hakim Mahkamah Tinggi Alice Loke menolak permohonan semakan kehakiman Najib agar kerajaan melaksanakan titah adendum bagi membenarkannya menjalani tahanan rumah.

Hakim memutuskan bahawa titah adendum itu tidak sah kerana ia tidak pernah dibincangkan atau diputuskan di Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan ke-61 dan dengan itu tidak mematuhi Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan.

Peguam Najib, Shafee Abdullah, kemudian menyatakan bekas perdana menteri itu akan merayu keputusan Mahkamah Tinggi.

Beberapa Ahli Parlimen kerajaan memberi reaksi terhadap keputusan itu di media sosial, termasuk Setiausaha Publisiti DAP dan Ahli Parlimen Puchong, Yeo Bee Yin yang menulis satu lagi ‘perkara harus diraikan pada hujung tahun’ dan Ahli Parlimen Subang PKR, Wong Chen, yang berkata ‘keadilan masih hidup’.

Reaksi mereka mencetuskan kemarahan pemimpin Umno, dengan Setiausaha Agung parti, Asyraf Wajdi Dusuki mencadangkan masa untuk menilai semula kerjasama dengan mereka yang tidak menghargai sumbangan parti.

Presiden Umno Zahid Hamidi turut menasihatkan supaya tidak mengeruhkan keadaan.

Walaupun Zahid tidak menyebut sesiapa secara khusus, ucapannya dipercayai ditujukan kepada mereka yang meraikan keputusan Mahkamah Tinggi.

Sementara itu, Ketua Umno Negeri Sembilan Jalaluddin Alias memberitahu Yeo supaya ‘diam’, manakala penyanyi rap yang menjadi ahli politik PKR, Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Alhadad, berkata hantaran beliau adalah ‘biadab dan tidak wajar’.