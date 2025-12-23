Tahanan rumah: PAS sokong penuh hak Najib rayu ke mahkamah lebih tinggi

Takiyuddin Hassan berkata PAS gesa semua cabang kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan supaya bertindak dengan berani, telus dan setia kepada prinsip Perlembagaan.

PETALING JAYA : PAS menyatakan sokongan penuh terhadap hak bekas perdana menteri Najib Razak untuk memfailkan rayuan ke mahkamah lebih tinggi susulan keputusan Mahkamah Tinggi semalam yang menolak permohonannya menjalani baki hukuman melalui tahanan rumah.

Setiausaha Agung PAS Takiyuddin Hassan berkata langkah itu selaras dengan hak rayuan yang dijamin sebagai perlindungan asasi setiap individu dan wajib dihormati serta dilaksanakan secara bebas, adil dan tanpa prejudis.

“PAS menggesa semua cabang kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan supaya bertindak dengan berani, telus dan setia kepada prinsip Perlembagaan agar keadilan dapat ditegakkan secara konsisten, di samping memastikan kehormatan serta kedaulatan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja terus terpelihara,” katanya dalam kenyataan.

Semalam, peguam Muhammad Shafee Abdullah yang mewakili Najib memaklumkan pihaknya akan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi terbabit.

Ketika menolak permohonan semakan kehakiman Najib, Hakim Alice Loke berkata Yang di-Pertuan Agong merupakan raja berperlembagaan dengan kuasa serta fungsi baginda dilaksanakan mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan.

Najib, 72, disabitkan bersalah kerana menyalahgunakan dana berjumlah RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd dan telah menjalani hukuman penjara di Penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022.

Pada 2024, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan mengurangkan tempoh pemenjaraannya daripada 12 tahun kepada enam tahun, selain menurunkan jumlah denda daripada RM210 juta kepada RM50 juta.

Tahun lalu, satu permohonan semakan kehakiman difailkan bagi memaksa kerajaan melaksanakan addendum atau titah tambahan, yang didakwa membolehkan beliau menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah.

Najib mendakwa titah tambahan itu tidak pernah diumumkan secara rasmi oleh Lembaga Pengampunan, dan menegaskan kerajaan telah menghina mahkamah kerana gagal melaksanakannya.

Pada 6 Jan tahun ini, Mahkamah Rayuan melalui keputusan majoriti 2-1 membenarkan addendum tersebut dikemukakan sebagai bahan bukti, selain memberi kebenaran kepada bekas perdana menteri itu untuk meneruskan prosiding semakan kehakiman.