Keluarga wanita tinggal di KLIA gagal dikesan

PUTRAJAYA : Ahli keluarga wanita tempatan yang didakwa tinggal selama setahun di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) Terminal 1 masih tidak dapat dikesan.

Ketua Polis KLIA, Azman Shari’at, berkata wanita yang ditahan pada 18 Dis lepas masih menerima rawatan di Hospital Kajang.

“Setelah keadaannya stabil dan sesuai, wanita berkenaan berkemungkinan akan ditempatkan di pusat penjagaan yang bersesuaian,” katanya.

Punca sebenar wanita itu berada di KLIA Terminal 1 untuk tempoh yang lama masih dalam siasatan.

Sebelum ini, tular di media sosial rakaman seorang wanita dikatakan menetap di kawasan terminal bersama barangan peribadi, dan dipercayai bergantung pada kemudahan awam seperti internet percuma, penyaman udara dan bekalan air yang disediakan di lapangan terbang berkenaan bagi tempoh yang lama.

Wanita berkenaan ditahan polis dan disahkan mempunyai kad berkaitan masalah kesihatan mental.