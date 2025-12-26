Kes 1MDB: Najib kena 15 tahun penjara bagi tuduhan salah guna kuasa

Bekas perdana menteri Najib Razak didapati bersalah atas empat pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB. (Gambar Bernama)

PUTRAJAYA : Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun ke atas Najib Razak berikutan sabitan atas empat pertuduhan salah guna kuasa dalam kes 1MDB.

Hakim Collin Lawrence Sequerah memerintahkan pemenjaraan Najib bermula pada 2028, selepas beliau selesai menjalani hukuman penjara enam tahun bagi kes SRC International.

Mahkamah mendapati bekas perdana menteri itu bersalah atas empat pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah RM2.28 bilion yang dimasukkan ke dalam akaun AmBank miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014.

Mahkamah juga mengenakan denda RM11.387 bilion ke atas Najib, yang mana jika gagal dibayar, boleh menyebabkan beliau dipenjara selama 10 tahun.

Najib dijatuhi hukuman penjara 15 tahun bagi setiap pertuduhan salah guna kuasa, di mana hukuman-hukuman tersebut diperintah untuk berjalan secara serentak.