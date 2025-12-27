Elak konflik siasatan, panglima tentera darat cuti serta-merta

Menteri Khaled Nordin berkata Muhammad Hafizuddeain Jantan akan bercuti sehingga siasatan selesai.

PETALING JAYA : Panglima Tentera Darat Muhammad Hafizuddeain Jantan bercuti serta-merta untuk memberi ruang kepada siasatan pihak berkuasa terhadap siasatan membabitkannya, kata

Menteri Pertahanan Khaled Nordin.

Khaled dalam kenyataan berkata Hafizuddeain akan bercuti sehingga siasatan selesai.

“Langkah pentadbiran ini diambil bagi memastikan proses siasatan berjalan lancar tanpa sebarang konflik kepentingan,” katanya.

Kenyataan itu menyusul pengesahan oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Azam Baki, Selasa lalu yang pihaknya membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 17(a) Akta SPRM 2009 berhubung dakwaan rasuah melibatkan seorang pegawai kanan tentera.

Pada hari sama, pegawai SPRM telah hadir ke Kementerian Pertahanan bagi memulakan siasatan awal terhadap beberapa projek yang melibatkan Tentera Darat dari tahun 2023 hingga kini.

Sumber memaklumkan fokus siasatan tertumpu kepada projek dilaksanakan melalui kaedah perolehan secara tender terbuka serta di bawah Pusat Tanggungjawab (PTJ) Tentera Darat.

FMT turut melaporkan gesaan Presiden Persatuan Kor Pegawai Bersara Angkatan Tentera (Rafoc), Abdul Aziz Ibrahim supaya pegawai kanan terbabit berehat daripada tugas sehingga kes selesai.

Menurutnya, seruan itu bertujuan menyahkan keraguan terhadap siasatan.

Dalam perkembangan berasingan, Khaled turut mengumumkan Panglima Tentera Laut Zulhelmy Ithnain akan memangku tugas Panglima Angkatan Tentera Malaysia susulan persaraan Mohd Nizam Jaffar.

“Kementerian Pertahanan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas khidmat, kepimpinan dan jasa Mohd Nizam sepanjang menerajui Angkatan Tentera Malaysia (ATM),” katanya.