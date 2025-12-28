Pemuda Umno anjur konvensyen khas bincang hubungan dengan PH

Ketua Pemuda Umno, Dr Akmal Saleh berkata konvensyen bertajuk ‘hala tuju Umno, keluar atau kekal dalam kerajaan’ akan diadakan pada 3 Jan depan di Pusat Dagangan Dunia Putra.

PETALING JAYA : Pemuda Umno akan menganjurkan Konvensyen Khas bagi menentukan sama ada parti itu akan kekal bekerjasama atau memutuskan hubungan dengan PH susulan kegagalan pemimpin DAP, Yeo Bee Yin, memohon maaf berhubung hantaran ‘meraikan’ keputusan penolakan rayuan tahanan rumah Najib Razak.

Ketua Pemudanya, Dr Akmal Saleh berkata konvensyen itu dibuat bertujuan mengangkat suara sebenar akar umbi Umno yang masih setia dengan perjuangan parti.

“Saya minta pada semua yang berani yang nak suarakan hasrat isi hati daripada orang yang sayangkan Umno, orang Melayu yang sayangkan perjuangan Umno ini, ramai-ramai untuk kita datang.

“Biar kita nyatakan isi hasrat hati kita supaya apa yang akan diperkatakan pada konvensyen ini, kita akan bawa kepada Majlis Kerja Tertinggi dan kita akan serahkan kepada presiden (Zahid Hamidi),” katanya dalam satu video di Tiktok.

Menurut Akmal lagi, konvensyen bertajuk ‘hala tuju Umno, keluar atau kekal dalam kerajaan’ akan diadakan pada 3 Jan depan di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), bermula jam 3 petang.

Tambahnya lagi, konvensyen itu diadakan susulan tindakan Pemuda Umno Selangor yang sebelum ini memberi tempoh 24 jam kepada Yeo untuk memohon maaf, namun permintaan itu tidak dipenuhi sehingga kini.

Menurutnya, kegagalan permohonan maaf itu mendorong Umno Bahagian Puchong membuat keputusan memutuskan hubungan dengan PH di peringkat kawasan, satu langkah yang disifatkannya sebagai berani dan berprinsip.

“Terima kasih kepada pemuda Umno Selangor dan Umno bahagian Puchong yang telah buat satu kenyataan untuk memutuskan hubungan dengan Pakatan Harapan. Terima kasih atas keberanian itu,” katanya.