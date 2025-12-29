Johor kembali dilanda banjir, 6 PPS dibuka di Segamat

Johor kembali dilanda banjir semalam apabila enam pusat pemindahan sementara dibuka di Segamat, yang menempatkan 103 mangsa. (Gambar Bernama)

JOHOR BAHRU : Johor kembali dilanda banjir semalam membabitkan daerah Segamat, dengan enam pusat pemindahan sementara (PPS) dibuka setakat 10 malam bagi menempatkan 103 mangsa daripada 32 keluarga.

Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN), Asman Shah Abd Rahman, berkata PPS yang dibuka ialah Balai Raya Kampung Batu Badak yang menempatkan 40 mangsa daripada 12 keluarga, Dewan Serbaguna Kampung Tasek (dua mangsa daripada dua keluarga) dan Balai Raya Kampung Jabi (lima mangsa daripada satu keluarga).

“Turut dibuka ialah PPS Balai Raya Kampung Paya Lebar yang menempatkan 16 mangsa daripada enam keluarga, Dewan Serbaguna Pekan Air Panas (10 mangsa daripada empat keluarga) serta Dewan Serbaguna Kampung Orang Asli Segamat Kecil yang menempatkan 30 mangsa daripada tujuh keluarga,” katanya dalam kenyataan semalam.

Beliau berkata kesemua PPS berkenaan mula beroperasi pada 8 malam tadi susulan paras air sungai yang meningkat.

Menurutnya, dua sungai telah melepasi paras bahaya, iaitu Sungai Muar di Kampung Awat, Segamat dengan bacaan 20 meter serta Sungai Kesang di Kampung Seri Maamor, Tangkak yang merekodkan bacaan 4.11 meter.

Sementara itu, keadaan cuaca di semua daerah di Johor dilaporkan cerah kecuali Mersing yang mengalami hujan.