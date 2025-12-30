Pemeriksaan kastam disatukan di pintu pelepasan KLIA mulai 1 Jan

Ketika ini, Jabatan Kastam menjalankan pemeriksaan menggunakan mesin pengimbas di zon berlepas selepas pemeriksaan Imigresen yang berpotensi menyebabkan kesesakan pada waktu puncak. (Gambar JKDM)

PUTRAJAYA : Pemeriksaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) terhadap pengembara yang keluar dari Malaysia akan disatukan di pintu pelepasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 1 (KLIA T1) mulai 1 Jan ini.

Ketika ini, JKDM menjalankan pemeriksaan menggunakan mesin pengimbas Departure Screening di zon berlepas selepas pemeriksaan Imigresen dan susun atur itu berpotensi menyebabkan kesesakan pada waktu puncak perjalanan.

Kementerian Pengangkutan (MOT) hari ini memaklumkan inisiatif baharu itu akan membolehkan penumpang melalui aliran pergerakan yang lebih lancar sebelum menaiki pesawat, sekali gus mengurangkan kesesakan dan masa menunggu di zon berlepas.

“Penambahbaikan ini dilaksanakan melalui kerjasama rapat antara MOT, JKDM, Malaysia Airports Holdings Bhd dan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia.

“Langkah ini tidak menjejaskan tahap keselamatan atau penguatkuasaan kastam, sebaliknya pemeriksaan penumpang dan barangan akan terus diperkukuh melalui penyelarasan operasi dan pematuhan prosedur yang dipersetujui bersama,” menurut MOT dalam kenyataan.

MOT memaklumkan penambahbaikan itu dijangka meningkatkan pengalaman penumpang, mempercepat proses menaiki pesawat serta memastikan operasi KLIA T1 berjalan dengan lebih cekap, selamat dan tersusun selaras dengan amalan terbaik lapangan terbang antarabangsa.

“Bagaimanapun, sebarang cubaan membawa keluar barangan yang melanggar undang-undang akan tetap dikenakan tindakan tegas,” menurut kenyataan itu.