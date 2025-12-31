6 deret kedai jadi kolej swasta di Butterworth musnah terbakar

Anggota bomba berusaha memadamkan kebakaran di enam deret rumah kedai yang dijadikan sebuah kolej swasta di Jalan Perai Jaya, Butterworth, Pulau Pinang, petang tadi. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Enam deret rumah kedai tiga tingkat yang dijadikan sebuah kolej swasta di Jalan Perai Jaya, Butterworth, Pulau Pinang musnah dalam satu kebakaran petang tadi.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba Pulau Pinang John Sagun Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kebakaran itu pada 5.10 petang.

Katanya, kebakaran melibatkan enam unit kedai tiga tingkat itu bermula di tingkat bawah sebelum merebak ke tingkat lain.

“Komander operasi membuat ‘size up’ dan melakukan kerja-kerja pengawalan serta pemadaman secara ‘Defensive’ dan ‘Offensive’ dan membuat ‘fire break’ bagi menyekat api mereka ke banguna lain,” katanya dalam kenyataan lapor Bernama.

Katanya, api berjaya dikawal 6.34 petang tetapi sehingga 10 malam kerja-kerja pemadaman masih dijalankan.

Menurutnya, pihak bomba juga membuat pengudaraan serta pengalihan asap di dalam bangunan dengan menggunakan kipas pengudaraan.

Beliau berkata operasi dijalankan lebih 50 pegawai dan anggota bomba daripada Balai Bomba Bandar Perda, Penanti dan Sungai Bakap serta dibantu Pasukan Bomba Sukarela.

Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.