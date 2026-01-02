2 maut, 9 cedera nahas di Sarawak

Keadaan di lokasi kemalangan dua kenderaan di Jalan Lubok Antu, dekat Betong. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Dua maut dan sembilan lagi cedera dalam kemalangan sebuah pikap dan kereta di Jalan Lubok Antu, dekat Betong, semalam.

Jurucakap Pusat Gerakan Operasi (PGO) Jabatan Bomba dan Penyelamat (JBPM) Sarawak berkata, seorang lelaki dan wanita yang menaiki Toyota Hilux maut dalam nahas 3.30 petang itu.

Beliau berkata, lapan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Betong yang tiba di lokasi mendapati sebahagian besar mangsa sudah dikeluarkan orang awam.

“Anggota bomba menjalankan operasi mengeluarkan seorang wanita dewasa yang masih berada di tempat duduk belakang Proton Iriz.

“Pihak Kementerian Kesihatan (KKM) yang berada di lokasi mengesahkan dua mangsa meninggal dunia di tempat kejadian,” katanya menurut Berita Harian sambil menambah pikap itu dinaiki tujuh individu dan empat lagi dalam kereta terbabit.