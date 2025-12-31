PN tanpa Muhyiddin, Azmin mungkin sukar kekal sokongan bukan Melayu

Urimai P Ramasamy berkata pengundi bukan Melayu yang kurang selesa dengan PAS, lebih cenderung menerima pemimpin Bersatu seperti Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali.

PETALING JAYA : Pengerusi Urimai, P Ramasamy berpendapat Perikatan Nasional (PN) mungkin sukar mengekalkan sokongan bukan Melayu pada pilihan raya akan datang susulan pengunduran Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali dalam gabungan pembangkang itu.

Menurutnya, Bersatu yang sering dikaitkan dengan imej mono-etniknya dianggap jambatan yang menghubungkan PN dan pengundi bukan Melayu.

“Golongan bukan Melayu yang kurang selesa dengan pandangan konservatif PAS, lebih selesa dengan pemimpin Bersatu seperti Muhyiddin dan Azmin.

“Kini, dengan dua pemimpin ini meninggalkan PN, (gabungan itu) mungkin berdepan kesukaran mengekalkan hubungan dengan pengundi bukan Melayu,” katanya dalam kenyataan.

Semalam, Muhyiddin mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi PN mulai esok. Ia disusuli pengumuman Azmin melepaskan jawatan setiausaha agung PN dan pengerusi PN Selangor.

Susulan itu, Setiausaha Agung PAS, Takiyuddin Hassan dilaporkan berkata, parti itu sedia menerajui PN bagi memperkasa organisasi gabungan itu dan bersiap sedia menghadapi PRN serta PRU16.

Sementara itu, Ramasamy menyifatkan keputusan Muhyiddin melepaskan jawatan pengerusi PN sebagai langkah pantas yang bijak untuk menolak cadangan menghidupkan Muafakat Nasional (MN).

Beliau berkata, cadangan menghidupkan MN mungkin menjejaskan prospek PN muncul kerajaan alternatif boleh dipercayai.

Jika MN dihidupkan semula, katanya, PAS mungkin meninggalkan Bersatu dan melemahkan PN.

MN ditubuhkan pada September 2019 hasil kerjasama PAS dan Umno bagi menyatukan pengundi Melayu Islam.