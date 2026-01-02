PN dipimpin PAS berisiko jauhkan pengundi bukan Melayu, kata penganalisis

Strategi semasa PN adalah untuk menyatukan undi Melayu dan bukannya mengembangkan daya tarikan gabungan berbilang kaum, kata Sivamurugan Pandian dari USM.

PETALING JAYA : Usaha PAS untuk mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional (PN) dijangka akan mengukuhkan identiti gabungan itu sebagai blok Melayu-Islam serta menjauhkan pengundi bukan Melayu yang cuba didekati, kata penganalisis.

Syaza Shukri.

Syaza Shukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) berkata, walaupun Bersatu cuba bertindak sebagai ‘penampan’ antara PAS dan pengundi bukan Melayu, usaha itu tidak cukup untuk melembutkan imej PN.

“Orang ramai masih melihat PN sebagai gabungan Melayu-Islamis. Jika PAS menerajui kepimpinan, persepsi itu akan menjadi lebih kukuh,” katanya.

Pada 30 Dis, Setiausaha Agung PAS Takiyuddin Hassan berkata parti itu bersedia mengambil alih kepimpinan PN, susulan pengumuman peletakan jawatan presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi gabungan itu berkuat kuasa 1 Jan.

Sivamurugan Pandian.

Sivamurugan Pandian dari Universiti Sains Malaysia (USM) berkata, strategi PN setakat ini lebih tertumpu kepada pengukuhan undi Melayu berbanding usaha meluaskan daya tarikan berbilang kaum.

Beliau memberi amaran bahawa tanpa naratif yang lebih inklusif, ‘PN berisiko mengecil sebagai sebuah gabungan nasional’.

‘Jangan pandang rendah jenama PN’

Pengarah Eksekutif Ilham Centre, Hisomuddin Bakar, berkata PAS tidak seharusnya memandang rendah nilai jenama PN, sambil menambah bahawa logo gabungan itu boleh membantu mengurangkan penolakan pengundi terhadap PAS.

Hisomuddin Bakar.

“Ramai pengundi tidak melihat diri mereka mengundi PAS atau Bersatu, sebaliknya menolak Pakatan Harapan dan Barisan Nasional,” katanya kepada FMT.

Namun, Hisomuddin menyatakan bahawa PAS kebelakangan ini dilihat cuba menjauhkan diri daripada Bersatu.

Beliau berkata presiden PAS Abdul Hadi Awang sudah lama tidak menghadiri mesyuarat PN walaupun beliau hadir dalam forum pembangkang lain.

“Hadi hadir dalam mesyuarat bersama Dr Mahathir Mohamad. Itu memberi isyarat perubahan keutamaan PAS,” katanya.

Hisomuddin menggesa PAS meneruskan usaha Muhyiddin untuk meluaskan daya tarikan PN dan mengukuhkan blok pembangkang, khususnya inisiatif menubuhkan gabungan Ikatan Prihatin Rakyat yang terdiri daripada 11 parti pembangkang serta membawa MIC menyertai gabungan itu.

Peletakan jawatan Muhyiddin, yang mencetuskan pengunduran beberapa pemimpin Bersatu lain, menyusuli krisis politik terbaru di Perlis.

Minggu lalu, lapan Adun PN menarik balik sokongan terhadap menteri besar Perlis ketika itu, Shukri Ramli dari PAS, sehingga mencetuskan peletakan jawatannya.

Golongan yang memberontak itu termasuk tiga Adun PAS, yang keahlian parti mereka kemudian ditamatkan.

Pada 28 Dis, Abu Bakar Hamzah dari Bersatu dilantik sebagai menteri besar.

Beberapa pemimpin PAS kemudiannya menyuarakan kekecewaan terhadap Bersatu, menuduh parti itu mengkhianati PAS berhubung penyingkiran Shukri serta kegagalan mengambil tindakan terhadap lima Adun Bersatu yang terlibat.