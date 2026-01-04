Kelantan TRW, PDRM FC berdepan kes tunggakan gaji

Kelantan The Road Warriors (berjersi biru) dan PDRM FC dalam aksi perlawanan baru-baru ini dalam saingan Liga Super. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Liga Bolasepak Malaysia (MFL) mengesahkan dua kelab Liga Super Kelantan The Real Warriors (TRW) FC dan PDRM FC masing-masing berdepan kes tunggakan gaji pemain.

Dalam kenyataan, MFL memaklumkan Kelantan TRW telah diarahkan oleh First Instance Body (FIB) Financial Fair Play (FFP) pada 14 Nov lalu untuk mengemukakan bukti pembayaran atau pelan pembayaran selewat-lewatnya, pada 31 Dis.

“Tunggakan gaji pemain Kelantan The Real Warriors melibatkan gaji musim 2024-2025 di bawah pengurusan pemilik kelab terdahulu, manakala setakat ini tiada tunggakan gaji direkodkan bagi musim 2025-2026.

“Selain Kelantan The Real Warriors, PDRM FC yang turut mempunyai kes tunggakan gaji bagi musim ini juga telah diarahkan untuk mengemukakan dokumen FFP sebelum tarikh akhir berkenaan,” menurut kenyataan itu.

Pada masa sama, MFL memaklumkan sebarang keputusan berhubung kes tunggakan gaji melibatkan dua kelab berkenaan akan dibincangkan dalam mesyuarat FFP FIB dalam masa terdekat.

Badan pengelola Liga Malaysia (Liga-M) itu, turut menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan Persatuan Pemain Bolasepak Profesional Malaysia (PFM) berhubung kes tunggakan gaji pemain menerusi pelaksanaan FFP.

Selepas 13 perlawanan, Kelantan TRW berada di kedudukan ke-11 liga dengan 11 mata, manakala PDRM FC menghuni dasar liga dengan hanya mengumpul enam mata.

November lalu, Kelantan TRW dan PDRM FC masing-masing didenda RM70,000 dan larangan perpindahan pemain pada jendela perpindahan kedua Liga-M bermula bulan ini selepas gagal mematuhi arahan MFL berkaitan kewajiban menyerahkan deklarasi tunggakan atau tiada tunggakan serta laporan kewangan diperlukan.