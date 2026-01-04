Larangan haiwan peliharaan di pusat beli-belah berkait kesihatan, keselamatan, kata peguam

Larangan ke atas haiwan peliharaan di pusat beli-belah di Selangor akan kekal, kata seorang Exco susulan inisiatif mesra haiwan peliharaan oleh beberapa pusat membeli-belah. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Larangan terhadap haiwan peliharaan di pusat beli-belah berpunca daripada kebimbangan orang ramai berkaitan kesihatan dan keselamatan awam dan bukannya isu kaum atau agama, kata seorang bekas ahli majlis bandar raya.

Peguam, Derek Fernandez, berkata peraturan pengendalian makanan dan kesihatan tidak membenarkan haiwan berada berhampiran premis makanan, selain ia juga boleh membawa penyakit manakala kanak-kanak pula diketahui sering bermain di lantai pusat beli-belah.

“Larangan terhadap haiwan atau haiwan peliharaan seperti kucing, anjing dan haiwan lain lebih berkait dengan risiko kesihatan dan isu keselamatan awam, khususnya di pusat beli-belah, berbanding kebimbangan mengenai kaum atau agama,” katanya kepada FMT.

Bagaimanapun, pusat beli-belah mesra haiwan peliharaan tidak dilarang sepenuhnya, katanya. “Jika pemilik pusat beli-belah mahu menjadikan premis mereka mesra haiwan, mereka perlu memohon kepada pihak berkuasa tempatan dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi menjamin keselamatan awam dan kebersihan,” katanya.

Pada 18 Dis, Exco Selangor Ng Suee Lim berkata larangan membawa haiwan peliharaan ke pusat beli-belah di negeri itu masih berkuat kuasa, sebagai maklum balas terhadap inisiatif mesra haiwan oleh beberapa pusat beli-belah.

Kontroversi sama turut berlaku di Pulau Pinang, apabila Majlis Bandaraya Pulau Pinang memaklumkan wakilnya telah mengadakan perbincangan dengan pusat beli-belah Gurney Paragon berhubung cadangan membenarkan haiwan peliharaan, khususnya anjing, memasuki kompleks tersebut.

Majlis itu berkata Gurney Paragon perlu memasang papan tanda yang ‘lebih besar dan jelas’ di semua pintu masuk dan lif, selain memastikan hanya haiwan peliharaan seberat 15 kg dan ke bawah dibenarkan masuk. Haiwan peliharaan tersebut juga mesti sentiasa berada di dalam kereta sorong atau beg pembawa, dan pengunjung hanya dibenarkan membawa haiwan peliharaan pada hari Selasa dan Rabu.

Pusat beli-belah mesra haiwan di Selangor termasuk Jaya One, yang menyediakan stesen pelupusan sisa, tandas khas haiwan serta kawasan menjamu selera mesra haiwan. Ruang acara terbuka mereka, The Square, sering menganjurkan aktiviti berkaitan haiwan peliharaan, manakala pelbagai kafe dan kedai mesra haiwan turut mengalu-alukan kehadiran haiwan.

Sunway Velocity Mall pula mempunyai kawasan khas mesra haiwan, termasuk kawasan V-Chill Commune, manakala Sunway 163 Mall membenarkan haiwan peliharaan di semua kawasan awamnya, dengan haiwan bertali dibenarkan berjalan bebas di aras bawah. Pemilik perlu menggunakan beg pembawa, kereta sorong atau mendukung sendiri haiwan mereka untuk ke aras lain.

Guna logik akal, bukan peraturan

Namun, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial Azrul Khalib menggesa pendekatan yang lebih longgar dan berasaskan ‘logik akal’, sambil menyatakan bahawa ‘tidak semua perkara perlu dikawal selia’.

“Kita perlu bersikap munasabah dan menggunakan logik akal dalam menguruskan inisiatif seperti pusat beli-belah mesra haiwan,” katanya, sambil menambah bahawa haiwan peliharaan sudah menjadi pemandangan biasa di ruang awam.

“Kita sering melihat kucing dan anjing di kedai makan terbuka, restoran dan tempat rekreasi,” katanya, merujuk kepada premis mesra haiwan, namun menegaskan bahawa sesetengah tempat seperti pawagam sememangnya perlu dilarang membawa haiwan peliharaan.

Azrul berkata agama tidak seharusnya menjadi penghalang, sambil menyatakan bahawa negara seperti Turki, yang lebih 95% penduduknya beragama Islam, telah lama menyediakan ruang awam mesra haiwan untuk kucing dan anjing.

Di luar negara, pendekatan terhadap pusat beli-belah mesra haiwan berbeza-beza. Di Filipina, sesetengah pusat beli-belah membenarkan anjing di bawah syarat ketat, termasuk had saiz, keperluan kebersihan seperti lampin haiwan, serta peraturan yang mewajibkan haiwan dibawa atau diletakkan dalam stroller.

Pihak pengurusan pusat beli-belah juga berhak meminta pemilik membawa keluar haiwan peliharaan sekiranya ia menimbulkan gangguan atau risiko keselamatan.

Di London, tiada peraturan kerajaan secara menyeluruh yang mewajibkan pusat beli-belah membenarkan haiwan peliharaan. Keputusan dibuat oleh pengendali pusat beli-belah masing-masing, manakala anjing bantuan bertauliah dibenarkan secara sah berada di tempat awam di bawah undang-undang United Kingdom.

Walaupun di pusat beli-belah mesra haiwan, peruncit dan premis makanan individu tetap mempunyai kuasa muktamad untuk menentukan sama ada haiwan dibenarkan masuk ke premis mereka, terutamanya atas pertimbangan kebersihan makanan.