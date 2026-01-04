Mahkamah batal penggantungan, denda peguam atas kesilapan orang bawahan

Mahkamah Rayuan membatalkan penggantungan enam bulan dan denda RM50,000 terhadap peguam Lim Kien Huat kerana salah laku profesional.

PUTRAJAYA : Seorang peguam berjaya membatalkan penggantungan enam bulan dan denda RM50,000 terhadapnya selepas Mahkamah Rayuan membenarkan rayuannya atas dua pertuduhan salah laku professional, dengan menyatakan dia tidak boleh dipersalahkan atas kesilapan orang bawahan.

Panel tiga hakim yang diketuai oleh Hakim Che Ruzima Ghazali, yang kini merupakan Hakim Mahkamah Persekutuan, mendapati bahawa kedua-dua jawatankuasa disiplin dan Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila mensabitkan Lim Kien Huat atas salah laku di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976.

Mereka memutuskan bahawa akta tersebut memerlukan bukti kesalahan peribadi, seperti piawaian jenayah mens rea, istilah Latin yang bermaksud niat untuk melakukan kesalahan.

Rayuan Lim turut didengar oleh Hakim Azhahari Kamal Ramli dan Hakim Evrol Mariette Peters.

“Ia tidak mencukupi untuk mengenakan liabiliti sivil secara tidak langsung terhadap perbuatan orang bawahan, seperti kesilapan pembantu guaman yang menghantar perintah mahkamah yang tidak lengkap,” kata Peters, yang menulis alasan penghakiman bagi membenarkan rayuan Lim.

Mahkamah juga mengarahkan pihak pengadu – Majlis Peguam – membayar kos sebanyak RM20,000 kepada Lim.

Dalam keputusan setebal 15 muka surat itu, Peters berkata jawatankuasa disiplin telah melanggar prinsip asas keadilan apabila enggan membenarkan Lim memanggil seorang anak guam sebagai saksi material.

“Anak guam ini merupakan elemen penting kepada pembelaan, kerana arahannya menjadi asas kepada tindakan perayu.

“Menafikan peluang ini telah menjejaskan keadilan perbicaraan secara serius dan memudaratkan hak perayu untuk mengemukakan pembelaan sepenuhnya,” katanya.

Beliau berkata walaupun Mahkamah Tinggi merujuk kepada piawaian yang betul iaitu ‘melampaui keraguan munasabah’, mahkamah tersebut gagal menerapkannya secara tegas.

Beliau juga berkata tindakan Lim yang mempertahankan kes anak guamnya dengan tegas, yang boleh dilihat sebagai bertindak secara ‘tidak gentar’ bagi anak guam di bawah peraturan profesional, telah menimbulkan keraguan munasabah terhadap niatnya untuk mengelirukan mahkamah.

“Kegagalan untuk mempertimbangkan kesan ketiadaan saksi yang dikecualikan itu juga bermakna dapatan tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahap piawaian yang tinggi itu,” katanya.

Lim merupakan rakan kongsi di firma Messrs Lee & Lim dan mewakili anak guamnya dalam pertikaian pemegang saham terhadap sebuah syarikat persendirian, Ho Shen Lee Sdn Bhd, serta dua pemegang sahamnya yang merupakan suami isteri.

Pada April 2019, Mahkamah Tinggi mengarahkan syarikat itu, yang kini dalam proses penggulungan, supaya digulungkan, namun turut memberikan perintah penangguhan interim yang penting terhadap arahan tersebut.

Pertikaian fakta utama timbul apabila pembantu guaman Lim menghantar emel perintah penggulungan rasmi kepada pelikuidasi pada 23 April 2019 tanpa merujuk kepada perintah penangguhan interim, yang ketika itu belum dikeluarkan secara rasmi.

Kelalaian ini menjadi asas kepada aduan pertama terhadap Lim.

Pada Julai 2019, ketika prosiding masih berterusan, firma Lim menghantar surat kepada mahkamah yang menuduh kedua-dua pengarah syarikat melesapkan aset syarikat.

Apabila dicabar oleh peguam yang mewakili para pengarah, Lim menegaskan semula tuduhan serius tersebut dalam surat susulan dan enggan menarik baliknya, sekali gus membawa kepada aduan kedua, yang mendakwa beliau telah bertindak tidak wajar dan cuba mengelirukan mahkamah.

Jawatankuasa disiplin dan Lembaga Tatatertib Peguam Bela dan Peguam Cara kemudiannya mendapati Lim bersalah atas salah laku profesional bagi kedua-dua insiden tersebut.

Pada 2022, lembaga berkenaan mengenakan hukuman penggantungan dan denda itu, yang kemudiannya disahkan oleh Mahkamah Tinggi pada 2024.