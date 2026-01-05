Imam Al-Aqsa hargai usaha kerajaan, rakyat Malaysia bantu Palestin

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerima kunjungan Imam Masjid Al-Aqsa Sheikh Ali Umar Yaqoub Abbasi. (Gambar JPM)

PETALING JAYA : Imam Masjid Al-Aqsa Sheikh Ali Umar Yaqoub Abbasi menzahirkan penghargaan terhadap usaha kerajaan serta rakyat Malaysia yang tidak jemu mendoakan dan menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestin, di Gaza mahupun di Al-Quds.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim, berkata penghargaan tersebut dinyatakan sendiri Ali Umar sewaktu menerima kunjungannya hari ini.

Dalam pertemuan itu, Anwar dan Ali Umar senada dan sepakat mengenai kepentingan Masjid Al-Aqsa dan masa hadapan Al-Quds.

Hadir sama dalam pertemuan itu ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Zulkifli Hasan.

“Saya turut berkongsi inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan Madani bagi terus menyokong usaha pembebasan Masjid Al-Aqsa.

“Moga Allah SWT sentiasa memberkati usaha kita untuk terus berdiri bersama saudara-saudara di Palestin, dalam menentang keganasan rejim zionis Israel,” kata Anwar dalam catatan Facebook.