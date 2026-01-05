RUU had tempoh PM 10 tahun dibentang tahun ini, kata Anwar

Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan membentangkan beberapa rang undang-undang penting tahun ini.

PETALING JAYA : Kerajaan akan membentangkan Rang Undang-Undang (RUU) untuk mengehadkan tempoh seseorang memegang jawatan perdana menteri selama 10 tahun pada sesi Dewan Rakyat tahun ini, kata Anwar Ibrahim.

Berucap pada perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya, beliau turut mengumumkan RUU lain termasuk pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya, Ombudsman dan akta kebebasan maklumat.

“Ini undang-undang baharu yang kita akan bentang di Parlimen pada tahun ini bermula sidang Januari depan,” kata perdana menteri.

Anwar pada Mac 2025 menegaskan kerajaan memegang janji melaksana agenda reformasi termasuk meminda Perlembagaan Persekutuan bagi mengehadkan tempoh jawatan perdana menteri kepada 10 tahun.

Beliau dipetik berkata proses itu perlu dilaksana dengan rapi dan memerlukan konsensus semua parti serta sokongan dua pertiga Ahli Parlimen.

Tahun lalu, Setiausaha Agung DAP Loke Siew Fook berharap kerajaan dapat meminda Perlembagaan Persekutuan dalam tempoh 24 bulan bagi melaksanakan janji terkandung dalam manifesto Pakatan Harapan (PH) pada PRU15.

BERITA LANJUT MENYUSUL